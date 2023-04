Rozpoczął się sezon grillowy, a więc czas spotkań, wspólnych posiłków i decyzji zakupowych, które wpływają na naszą dietę. W tym roku, oprócz grillowych klasyków, na stołach coraz częściej będzie pojawiało się mięso drobiowe, chętnie wybierane nie tylko ze względu na smak, ale także niską zawartość tłuszczu.

Wiosna to tradycyjnie początek sezonu grillowego, bardzo lubianego przez Polaków – można śmiało powiedzieć, że grillowanie to polski sport narodowy, a na rusztach pojawia się coraz większy wybór potraw. Także jeśli chodzi o grilla coraz mocniej widoczna jest tendencja do utrzymywania zdrowego trybu życia i odpowiedniej diety. W tym przypadku klienci na pewno chętnie sięgną po mięso z kurczaka oraz po kiełbasy drobiowe, które coraz śmielej zastępują na grillach wieprzowe klasyki. Marki Duda i Cedrob przygotowały szeroką gamę produktów, które sprostają oczekiwaniom klientów, szukających smacznych i zdrowych rozwiązań.

- Także w sezonie grillowym Polacy zdają sobie sprawę z tego, że zdrowie i codzienna jakość życia wynikają z ich wyborów zakupowych, a więc także z tego, jakie mięso trafi na grille, a później na stoły. Jako producent wędlin Duda i Cedrob konsekwentnie uzupełniamy ofertę polskich klasyków grillowych także o drobiowe odpowiedniki, dzięki którym klienci mogą sięgnąć po produkty o niższej zawartości tłuszczu i kaloryczności – mówi Marietta Stefaniak, Wiceprezes Zarządu Zakładów Mięsnych Silesia

Co zatem czeka nas na tegorocznych grillach? Niesłabnącą popularnością cieszy się grillowy hit poprzedniego sezonu – kiełbasa beskidzka z czosnkiem niedźwiedzim. Według raportu „Polacy przy grillu” kiełbasa jest najczęściej wybieranym produktem grillowym i sięga po nią 45% badanych. Marka Duda wśród kiełbas drobiowo-wieprzowych proponuje także bezosłonkowe kiełbaski smakowe: z chili, w stylu włoskim lub z serem. To świetny wybór dla fanów wyrazistych smaków i niezwykle łatwy do przygotowania na ruszcie produkt, który zadowoli największych smakoszy.

Marka Cedrob z kolei oferuje klientom kiełbasę śląską drobiową z wysoką zawartością białka, ale także kiełbasę białą z kurczaka – delikatną i pełną smaku alternatywę dla produktów wieprzowych.