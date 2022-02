Nowy X-RAY Ishida zapewnia zwiększoną czułość na trudne do wykrycia przedmioty

Ishida Europe wprowadza na rynek system kontroli rentgenowskiej nowej generacji IX-G2 o podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego, który oferuje znacznie zwiększoną czułość wykrywania ciał obcych o małej gęstości i trudnych do wykrycia, w tym kości.

Ishida IX-G2-F posiada nowy czujnik liniowy, który zapewnia wysokiej jakości obraz rentgenowski dzięki ulepszonemu stosunkowi sygnału do szumu, co zwiększyło zdolność wykrywania fragmentów kości czterokrotnie w porównaniu z poprzednimi modelami rentgenowskimi. To dodatkowo zwiększa zdolność maszyny do identyfikowania zanieczyszczeń, w szczególności podczas obsługi nieco grubszych i gęstszych produktów, takich jak filety z kurczaka, piersi z kurczaka i szerokiej gamy produktów drobiowych, które często mogą się na siebie nakładać lub mają nierówne powierzchnie.

Zwiększona czułość maszyny znacznie zmniejsza również ryzyko fałszywej detekcji, co pomaga zmaksymalizować przepustowość i uniknąć kosztów związanych z niepotrzebnymi odpadami i przepakowywaniem produktów.

Wysoką wydajność IX-G2-F wspiera unikalna technologia samouczącego się algorytmu genetycznego (GA) Ishida, która w połączeniu z nowym czujnikiem liniowym zapewnia maksymalną czułość i niezawodność wykrywania.

Technologia GA skupia aparat rentgenowski na identyfikowaniu trudnych do wykrycia zanieczyszczeń z dużą dokładnością, nawet przy dużej przepustowości, przy użyciu analizy danych obrazu w wielu próbach. Ponieważ w produkcji żywności często powtarzają się podobne problemy związane z zanieczyszczeniem, rejestrowanie danych może pomóc w tworzeniu bardziej precyzyjnego protokołu kalibracji przy każdym badaniu. Umożliwia to łatwą identyfikację trwałych lub powtarzających się podczas procesu kontroli wad.

Technologia podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego od Ishida obejmuje dwa czujniki liniowe - pierwszy, który wykonuje zdjęcie przy wysokiej energii, drugi przy niskiej energii. Są one następnie porównywane, co zapewnia lepszy ogólny obraz produktu z wyraźniejszym kontrastem między produktem a wszelkimi ciałami obcymi o małej gęstości, takimi jak fragmenty kości.

„System kontroli rentgenowskiej nowej generacji IX-G2-F oferuje niezrównaną wydajność, a dzięki ulepszonemu czujnikowi linii i możliwościom oprogramowania przyniósł już znaczne korzyści na liniach produkcyjnych” - komentuje Sibtain Naqvi, menedżer ds. produktów rentgenowskich w Ishida Europe.

„Większa czułość daje przetwórcom drobiu jeszcze większą pewność, że ich wysokie standardy jakości produktów są zachowane, a minimalizacja liczby fałszywych odrzutów pozwala zmaksymalizować produkcję. Wierzymy, że nasze modele IX-G2-F stanowią kolejny ważny postęp w naszej ofercie kontroli rentgenowskiej.” – zapewnia.

