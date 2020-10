Ovovita wprowadza na rynek jaja kurze pasteryzowane w skorupie EggSafe

EggSafe to innowacyjna technologia pozwalająca na pasteryzację jaj w skorupkach. Dzięki niej skorupka oraz treść jajka są wolne od Salmonelli oraz bezpieczne mikrobiologicznie.

Dotychczas dostępne były metody, które pozwalały promieniom UV oddziaływać jedynie na skorupy jaj. Proces pasteryzacji EggSafe eliminuje niebezpieczne bakterie nie tylko z powierzchni skorupki jajka, ale również z jego treści. Jaja zachowują przy tym naturalny wygląd, smak i konsystencję.

Skąd pomysł, aby opracować technologię pozwalającą na pasteryzację jaj w skorupie?

– Wielu naszych odbiorców z branży HoReCa pytało nas, jak pogodzić obecność surowych jaj w ich profesjonalnej kuchni z wymogami higienicznymi, które muszą na co dzień spełniać. Wydawało się to niemożliwe, ponieważ surowe jaja od zawsze musiały być przygotowywane oddzielnym sprzętem w wydzielonej strefie. Zastąpienie jaj świeżych masami jajecznymi, które również produkujemy, jest dobrym rozwiązaniem, ale nie sprawdza się w każdym zastosowaniu – tłumaczy Piotr Markiewicz, dyrektor handlowy Ovovita.

– O ile jajecznicę serwowaną na śniadanie w hotelu możemy bez problemu przygotować z jaj w płynie, to ciężko sobie wyobrazić przyrządzenie niektórych potraw bez użycia surowych jaj w skorupie – dodaje.

– To właśnie było dla nas impulsem do rozpoczęcia prac nad EggSafe, który kompleksowo rozwiązuje te problemy, ponieważ jaja pasteryzowane możemy używać w kuchni razem z innymi produktami spożywczymi. Ponadto nadają się do każdego innego zastosowania –EggSafe można używać do wszystkich potraw z udziałem surowych jaj – takich jak jajko na miękko, tatar wołowy udekorowany surowym żółtkiem czy sosy i desery przyrządzane z udziałem surowych jaj – wyjaśnia Piotr Markiewicz.

Dyrektor handlowy Ovovita dodaje, że zalety techniczne i ekonomiczne płynące z używania jaj pasteryzowanych całkowicie zmieniają dotychczasowe podejście do pracy w profesjonalnej kuchni. – EggSafe pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń. Koniec ze sterylizacją, myciem powierzchni i sprzętu oraz przechowywaniem w wyznaczonych strefach higienicznych – tłumaczy.