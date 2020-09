Polska: kluczowy rynek dla belgijskiego eksportu wieprzowiny

Belgijska rasa Landrace znana jest z wysokiej mięsności. Łączy w sobie wysoki procent chudego mięsa z dużą masą tuszy. Przeciętna świnia dostarczana przez belgijskich hodowców ma powyżej 60% zawartości mięsa, a jej masa ubojowa to ponad 96 kg. Innymi słowy: wydajne cięcie belgijskiego Landrace gwarantuje więcej mięsa z jednego zwierzęcia.

Rzeźnicy dążą do maksymalizacji wartości dodanej dla swoich klientów, dlatego mają bardzo elastyczne podejście do obróbki, krojenia i pakowania. Dostosowują się do wymagań klienta. Ogromną siłą firm belgijskich jest oferowanie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. I często właśnie to odróżnia Belgów od konkurencji. Możliwości są prawie nieograniczone. Różnorodność firm i konkurencja między nimi skutkuje wysokim poziomem profesjonalizmu przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego charakteru każdej firmy.

Belgia, partner numer jeden w imporcie mięsa

Eksport do Polski rósł skokowo, osiągając zenit 216.848 ton w 2018r., co stanowiło wzrost o 22,3% w porównaniu do roku 2017. Z kolei w 2019r. całkowita wielkość eksportu spadła o 8%, do 199.420 ton. Pomimo tego spadku, belgijscy dostawcy mięsa pozostają najważniejszymi partnerami handlowymi Polski, przed Niemcami i Duńczykami.

Do zeszłego roku eksport do Polski rósł wykładniczo. W 2014 roku całkowity wolumen wyniósł tylko 154.705 ton, o 29% mniej niż w roku 2019. Polska pozostaje drugim najważniejszym partnerem eksportowym Belgii w zakresie wieprzowiny.

Tusze wieprzowe – flagowy produkt eksportowy

Polska to przede wszystkim rynek tusz wieprzowych. W 2019 roku sprzedano do Polski 183.153 ton belgijskich tusz, co stanowi 92% całkowitego wolumenu. Za eksportem tusz podążał eksport elementów (7% wolumenu), podrobów jadalnych (1%) i słoniny (poniżej 1%).

Eksport elementów i podrobów jadalnych

W latach 2014-2019 eksport elementów spadał rocznie średnio o 3%, jednak w przypadku podrobów jadalnych średnie roczne tempo wzrostu za ostatnie 5 lat wyniosło 27%. Niemniej jednak całkowita ilość eksportowanych podrobów jadalnych pozostaje niewielka. Trzy najlepiej sprzedające się produkty to schłodzone szynki (47%), schłodzone łopatki (30%) i mrożone elementy bez kości (8%).

