Belgia jest małym krajem ale odgrywa dużą rolę w europejskim przemyśle mięsnym. Belgijski przemysł przetwórstwa mięsa jest szczególnie znany ze swej elastyczności. Wszystko sprowadza się do jednego: zaspokojenia potrzeb klientów.

Belgijska rasa świń, Landrace, jest znana ze swej opłacalności, z uwagi na wysoki procent mięsa o niskiej zawartości tłuszczu w połączeniu z dużym ciężarem tusz. Procent mięsa tuczników pochodzących od belgijskich hodowców wynosi +60% przy masie rzeźnej +98 kg. Innymi słowy: wydajny rozbiór belgijskiej rasy Landrace gwarantuje pozyskanie więcej mięsa w przeliczeniu na zwierzę.

Zakłady rzeźne i zakłady rozbioru starają się dla swoich klientów zwiększać wartość dodaną poprzez elastyczne podejście do procesu technologicznego od wykańczania, poprzez porcjowanie, na pakowaniu kończąc. Wielką zaletą belgijskich dostawców mięsa są ich zdolności adaptacyjne, umiejętność konstruowania oferty dopasowanej do wymagań odbiorcy, co odróżnia ich od konkurencji. Możliwości są niemal nieograniczone. Konkurencja zmusza działające na rynku przedsiębiorstwa do utrzymania wysokiego profesjonalizmu przy zachowaniu indywidualnych zalet każdego z nich.

Belgia jest dla Polski drugim partnerem handlowym o udziale rynkowym sięgającym 22%. W pierwszych 5 miesiącach 2023 roku belgijski eksport do Polski wyniósł 62 518 ton, o 20% mniej w porównaniu do roku 2022. Spadek ten wynika wszakże ze zmniejszenia możliwości dostawczych, co sprawiało, że belgijscy eksporterzy nie mogli nadążyć za wysokim popytem.

Rynek Polski jest zainteresowany przede wszystkim tuszami wieprzowymi. Przez 5 początkowych miesięcy 2023 roku wyeksportowano do Polski z Belgi 52 880 ton świeżych lub schłodzonych tusz wieprzowych, w sumie 85% całkowitego wolumenu eksportowego. W dalszej kolejności po tuszach udział w eksporcie mają: ćwierci wieprzowe (5% całkowitego wolumenu eksportu), mrożone tusze (4%), szynki (1%) i łopatki (1%).

Źródło: BMO na podstawie danych z Eurostatu