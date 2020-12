Prezes TPR Pan Karp: Zdecydowana większość hodowców i handlowców respektuje prawo dot. dobrostanu ryb

Na początku grudnia Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wydał nieprawomocny wyrok w sprawie trzech pracowników działu rybnego w jednym z warszawskich sklepów E.Leclerc. Sąd skazał dwóch z nich na karę dziesięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, a kierownika działu sprzedaży - na jeden rok w zawieszeniu na dwa lata.

W ocenie Zbigniewa Szczepańskiego, prezesa TPR "Pan Karp" osądzone w cytowanym wyroku postępowanie to wyjątek od reguły.

- Wyrok jak wyrok, trzeba go uszanować. Jednak media, celebryci i politycy zrobili obecnie z tego wyroku show jakby sprawa dotyczyła wszystkich hodowców i handlowców, którzy przecież w przytłaczającej większości na co dzień zapewniają dobrostan ryb i respektują prawo w tym zakresie - mówi.

Szczepański dodaje, że osobiście odwiedził będące przedmiotem sprawy stoisko w 2010 roku i obserwował organizację sprzedaży.

- Żywe karpie były przetrzymywane prawidłowo w zbiornikach z wodą o pojemności minimum 1000 l. Na życzenie klientów ekspedient wyjmował kasarem ryby z wody i przekładał kilka sztuk do plastikowej skrzynki, która stała przy basenie z wodą. Wówczas klienci wybierali dla siebie konkretne sztuki. Reszta wracała do wody. Być może zdarzało się, że niepotrzebnie karpie pozostawały bez wody kilka minut. Myślę, że był to bardziej wynik nieświadomości pracowników (jedynie sezonowo zajmujących się sprzedażą ryb), niż rozmyślne działanie przeciwko dobrostanowi ryb. Trzeba też pamiętać, że zapotrzebowanie na tlen karpi w temperaturze około 0 st. C (sprzedaż odbywała się na wolnym powietrzu), jest w tych warunkach minimalna - podsumował.