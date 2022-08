Problemy z autami użytkowymi są coraz większe - ile poczekamy na chłodnie i izotermy?

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Express Car Rental

Data: 11-08-2022, 13:47



Aktualna sytuacja związana z brakiem półprzewodników w branży motoryzacyjnej wpływa niekorzystnie na wiele biznesów, które korzystają z samochodów w swoim codziennym działaniu. Dodatkowo wzrost stóp procentowych sprawia, że leasing pojazdu staje się nieopłacalny. Czy jest na to skuteczne rozwiązanie, które zminimalizuje ryzyko i pozwoli odpowiednio dopasować flotę do swoich potrzeb?

Żródło: Express Car Rental

Mniej nowych aut na rynku

Kolejny miesiąc z rzędu notowany jest spadek liczby rejestracji nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ujęciu rok do roku. W lipcu zarejestrowano 4 723 aut, co oznacza spadek o 14,9% względem lipca 2021. Od początku tego roku na polskich drogach pojawiło się 36 278 nowych samochodów dostawczych, czyli o 17,9% mniej, niż było to w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Taka sytuacja będzie zdaje się utrzymywać jeszcze przez dłuższy czas, a szczególnie widoczne spadki będą wraz z końcem roku. Z reguły jest to okres, kiedy firmy decydują się na zakup, aby wygenerować koszty po obliczeniu zysku za miniony rok. Jednak w sytuacji, kiedy samochodów u dealerów po prostu nie ma, takie zakupy będą niemożliwe.

Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Nawet 2 lata oczekiwania na auta użytkowe

Załamanie łańcuchów dostaw spowodowane pandemią covid-19 doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na nowy samochód. Dotyczy to zarówno aut osobowych, jak i dostawczych, a to właśnie te drugie są najczęściej potrzebne w realizacji codziennego łańcucha dostaw. Dzisiaj od momentu zamówienia auta do jego odbioru trzeba czekać średnio od 9 do 14 miesięcy. Bardzo często w przypadku samochodów o nietypowych konfiguracjach ten czas znacznie się wydłuża i może być szacowany nawet na 2 lata oczekiwania. W tym czasie prowadzony biznes może znajdować się już w całkiem innym miejscu, a potrzeby wobec samochodu mogą zmienić się diametralnie.

- Z autami z nadwoziem chłodniczym jest obecnie taki sam problem, jak z innymi produktami branży motoryzacyjnej. Główne przyczyny to oczywiście brak bieżącej dostępności aut oraz długie i niepewne terminy oczekiwania na pojazdy już zamówione do produkcji. A w momencie, gdy samochody są gotowe, pojawiają problemy z finansowaniem zewnętrznym ze względu na rosnące stopy procentowe, a co za tym idzie raty leasingu. - mówi Piotr Markowiak, Dyrektor Linii Biznesowej Lease a Car.

Inflacja i stopy procentowe nie pomagają

Według danych dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny, w lipcu, podobnie jak w czerwcu, inflacja w Polsce wyniosła 15,5%. To najwyższy odczytany wynik od marca 1997 roku, kiedy to odnotowano wartość 16,6%. Eksperci przewidują, że szczyt inflacji przypadnie na początek 2023 roku i wyniesie ona 18,8%. Jednak nie ma pewności, że na pewno tak się stanie, a inflacja nie będzie dalej rosnąć.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? W przypadku leasingu pojazdów, ze względu na wzrost stóp procentowych, miesięczny koszt może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych za jeden pojazd. Jeśli posiadamy flotę 5 czy 10 pojazdów, to odnotujemy wzrost kosztów o kilka tysięcy złotych netto miesięcznie, a to może doprowadzić do utraty płynności finansowej. Jest jednak możliwość, aby wybrać bardziej stabilne formy finansowania samochodów z gwarancją stałej raty.

Gwarancja stałej raty i brak zmartwień

Rozwiązaniem, które może zagwarantować stabilność i niezmienny miesięczny koszt związany z utrzymaniem pojazdu jest wynajem elastyczny w Express Car Rental. To usługa dopasowana do potrzeb klientów i ich biznesu. Umowa najmu zawierana jest na okres 12 miesięcy, jednak w dowolnym momencie można zrezygnować, co oznacza, że w razie niepowodzeń w biznesie, nie musimy martwić się comiesięczną spłatą leasingu i rosnącymi kosztami.

Nawet dwa razy taniej w ofercie elastycznej

Samochody znajdujące się w ofercie elastycznej to w większości używane auta, które wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym, a równocześnie ich cena jest niższa niż w przypadku klasycznego wynajmu średnioterminowego. Rata jest stała przez cały czas trwania umowy, a klient nie musi przejmować się kosztami napraw, ubezpieczenia i nieprzewidzianymi wydarzeniami. Pozwala to dopasować flotę do bieżących potrzeb i swobodnie wprowadzać zmiany.

Chłodnie i izotermy dostępne od ręki

Aktualnie w ofercie firmy można znaleźć dostępne od ręki samochody użytkowe do 3,5 tony - chłodnie (IVECO Daily 2019 oraz Renault Master 2021), a także Izotermy (Renault Master L3H2 2021). Brak konieczności martwienia się przeglądami i serwisami to spore ułatwienie w codziennym prowadzeniu biznesu. Nadzorowanie pojazdów możliwe jest z poziomu dedykowanego panelu klienta, gdzie szybko można analizować wszystkie dane dotyczące wynajmowanych pojazdów. Dzięki temu cały czas klienci mają kontrolę nad flotą i kosztami.

Zaufany partner w biznesie

Express Car Rental to największa wypożyczalnia samochodów w Polsce. Obecna na rynku od ponad 25-lat, znana nie tylko z wynajmu krótkoterminowego, ale również z oferty średnio i długo-terminowej. Firma dopasowuje się do szybko zmieniającego się rynku, czego efektem jest stosunkowo nowa oferta wynajmu elastycznego opartego na samochodach nowych i używanych dostępnych od ręki.

- Oprócz branż, które potrzebują przewozów chłodniczych niemal stale, takich jak: farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza; wiele firm wykazuje takie potrzeby sezonowo – są to np. producenci owoców, warzyw. Zdarzają się również najmy incydentalne – realizowane m.in. dla cateringów eventowych, czy firm obsługujących turystykę (np. dostawy w sezonie do kurortów nadmorskich). Dużo tych potrzeb można realizować swoją flotą, ale sporą część (szczególnie te sezonowe lub doraźne) najlepiej można zaspokoić właśnie najmem aut. - mówi Jakub Kogut, Kierownik Działu Handlowego w Express Car Rental.