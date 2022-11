GEA PowerHeat M to rewolucyjny, energooszczędny system ogrzewania matrycowego do kontrolowanej, dokładnej i elastycznej dystrybucji ciepła w stacjach formowania termoformujących maszyn pakujących GEA. PowerHeat M pozwala na eksploatację materiałów o minimalnej grubości folii przy zachowaniu funkcjonalności opakowań.

Matrycowy system podgrzewania PowerHeat M / fot. GEA

Technologia ta zapewnia doskonałą wydajność formowania dla wszystkich rodzajów opakowań żywności i podnosi jakość opakowania. To inteligentne rozwiązanie spełnia najważniejsze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, w szczególności dzięki zastosowaniu bardzo cienkich folii i monomateriałów.

Zrównoważony rozwój i efektywność nie są trendem krótkoterminowym. Aby przedłużyć okres przydatności do spożycia swoich produktów i zapewnić ich bezpieczeństwo, producenci coraz częściej stosują bardzo cienkie materiały foliowe oraz opakowania z tworzyw sztucznych nadające się do recyklingu i oszczędzające zasoby, wykonane z monomateriałów, takich jak Mono PP i Mono PET.

System ogrzewania matrycowego GEA PowerHeat M wytwarza niejednorodne, precyzyjnie określone ogrzewanie kontaktowe powierzchni. Na stanowisku formowania termoformującej maszyny pakującej, takiej jak GEA PowerPak i PowerPak PLUS, obszary płyty grzewczej są podzielone na równej wielkości obszary w formie matrycy, z których każdy zawiera wiele regularnie rozmieszczonych, małych pikseli grzewczych.

Piksele grzewcze na całej płycie grzewczej są indywidualnie programowane i kontrolowane, co umożliwia uzyskanie optymalnych profili temperaturowych, które nigdy wcześniej nie były możliwe. PowerHeat M oferuje niespotykane dotąd możliwości optymalizacji opakowań o skomplikowanych konturach, przy jednoczesnej oszczędności materiałów opakowaniowych. Posiada optymalną, szybką kontrolę procesu i temperatury. Oznacza to, że wszystkie funkcje opakowań, takie jak resztkowa grubość folii lub właściwości barierowe, są zachowane na minimalnym poziomie zużycie energii. Zapewnia to elastyczny i optymalny rozkład ciepła i profile temperatur podczas procesu formowania folii dolnej bez ryzyka przegrzania folii.

GEA PowerHeat M osiąga temperaturę roboczą w ciągu kilku sekund. Zintegrowane czujniki temperatury na powierzchni grzewczej zapewniają optymalną kontrolę procesu i dokładność temperatury. Ponieważ system ogrzewa tylko materiał, który ma być uformowany, zapewnia znaczną oszczędność energii i minimalny wpływ termiczny na środowisko.