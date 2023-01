Burgery Classic oraz Façon Bouchère, ale też mięso mielone, klopsiki i rumsztyki. Tak prezentuje się oferta produktów marki Skłodowscy. Do niedawna dystrybuowane były one przede wszystkim na rynku francuskim. Już niedługo burgery mrożone premium od Skłodowskich będzie też można kupić w sprzedaży detalicznej w Polsce. Na czym polega ich wyjątkowość?

Skłodowscy to polska firma spożywcza, pionier eksportu mrożonych burgerów wołowych z Polski do Francji. Marka, obecna na rynku od ponad 20 lat, szczególną uwagę zwraca na wymagania i oczekiwania Klientów we współczesnym świecie. Dlatego w ramach swojej oferty proponuje najwyższej jakości, stuprocentowe wołowe produkty tworzone w sposób odpowiedzialny.

Flagową propozycją Skłodowskich są burgery. Marka proponuje ich dwa rodzaje. Pierwszy z nich to Classic - burger, który doskonale sprawdza się w klasycznym zestawie z bułką, sałatą i sosami. To jedno z najpopularniejszych dań uwielbianych przez Polaków, chętnie zamawiane w polskich restauracjach i lokalach gastronomicznych. Już wkrótce, dzięki szerszej dystrybucji burgerów Classic od Skłodowskich w kanale detalicznym łatwo i szybko (co ważne – bez rozmrażania!) przyrządzimy je także w domu. W sklepach znajdą się w opakowaniach po 400 g (4 burgery po 100 g). Zbita, delikatna struktura mięsa o drobnej, jednolitej konsystencji oraz mnogość zastosowań kulinarnych sprawią, że idealnie nadadzą się na rodzinny posiłek, szybką przekąskę lub imprezę grillową w większym gronie.

Druga, unikalna propozycja od Skłodowskich to kraftowe burgery Façon Bouchère - grubo mielone, najwyższej jakości mięso wołowe o wyczuwalnej teksturze, inspirowane popularnymi nad Sekwaną stekami haché. Façon Bouchère to doskonała baza zarówno do klasycznych, jak i nieco bardziej wykwintnych dań na bazie zdrowej wołowiny. Jest to produkt, który umożliwia premiumizację oferty w gastronomi. Dzięki charakterystycznemu mieleniu (grubszemu niż w przypadku burgerów klasycznych) Façon Bouchère po usmażeniu są soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz. We Francji często serwowane są jako danie podawane w zestawie z sałatą, pieczonymi ziemniakami, frytkami czy bagietką. W sprzedaży detalicznej dostępne będą w opakowaniach po 480 g (4 burgery po 120 g) oraz 240 g (2 x 120 g).

Wszystkie produkty z oferty Skłodowskich dzięki wystandaryzowaniu kształtu i gramatury oraz mrożeniu w technologii IQF ułatwiają zarządzanie food costem w restauracji.

Firma daje też Kontrahentom możliwość tworzenia produktów pod markami własnymi. W ramach usługi Private Label Skłodowscy oferują nie tylko wysokiej jakości produkty, lecz także kompleksową usługę, uwzględniającą m.in. stworzenie produktu zgodnie ze wskazanymi wytycznymi, czy zaprojektowanie jego opakowania (indywidualnego i zbiorczego).

Świeżość, zachowanie składników odżywczych oraz unikalnych cech mięsa wołowego gwarantuje wykorzystanie technologii mrożenia IQF (Individual Quick Freezing). Dzięki niej też produkty zaraz po wyjęciu z zamrażarki można od razu wrzucić na patelnię lub grilla. Koniecznie bez rozmrażania!

Burgery od Skłodowskich od kilku lat dostępne są na rynku francuskim. Od niedawna dostępne są też na rodzimym rynku. Do tej pory głównie w kanale HoReCa, jednak już niedługo produkty pojawią się także w bezpośredniej dystrybucji w sieciach handlowych i będą dostępne dla Klientów indywidualnych. Mrożone burgery wołowe premium to doskonały pomysł na przekąskę lub danie obiadowe, które zawsze warto mieć w zamrażarce. Przyda się nie tylko wtedy, kiedy planujemy smaczną kolację, lecz także – a może przede wszystkim – kiedy spontanicznie mamy ochotę na coś pysznego albo odwiedzają nas niespodziewani goście.