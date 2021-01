Société Progré: Producent regionalnych wyrobów z mięsa rozwija produkcję z Ishida

Société Progré jest firmą rodzinną specjalizującą się w produkcji francuskich regionalnych specjalności, która bazuje przed wszystkim na mięsie lokalnego pochodzenia. Rocznie firma dostarcza do 800 ton wyrobów, produkowanych zarówno pod własną marką, jak i pod kilkoma markami większych dystrybutorów. Zdecydowała się jednak rozszerzyć dostawy na rynek cateringowy, a także zwiększyć swoją działalność na rynku detalicznym.

Realizację tych planów umożliwiła Ishida, instalując w zakładzie firmy 14-głowicową naważarkę CCW-R-214W-SF z podajnikami spiralnymi i 1,5 litrowymi zasobnikami. Zautomatyzowanie operacji naważania w Progré, przyczyniło się nie tylko do ogólnego podniesienia wydajności, ale także uwolniło dodatkowe moce przerobowe, czego skutkiem było zwiększenie produkcji.

Naważarka Ishida, przeznaczona specjalnie do produktów, które nie dają się łatwo przesuwać na linii, takich jak świeżo gotowane mięso, wyposażona jest w bezrdzeniowe śruby służące do łagodnego, ale zdecydowanego podawania produktu do systemu zasobników. Same zasobniki posiadają nieprzywierające powierzchnie i wyposażone są w zgarniacze zapewniające utrzymanie drożności. Połączenie tych dwóch zalet sprawia, że przygotowane ze szczególną uwagą produkty mięsne firmy Progré są naważane z odpowiednią wydajnością i zachowują wysoką jakość.

Naważarki wielogłowicowe Ishida z podajnikami spiralnymi mogą osiągać wydajność, jaką zwykle uzyskuje się tylko w przypadku produktów sypkich. To znaczy, że w firmie Progré słoiki 760 g i 800 g, napełniane są z wydajnością 28 sztuk na minutę, porcjami mięsa od 150g do 500g, w zależności od rodzaju produktu.

Jean-Luc Reynié, dyrektor zarządzający Société Progré, stwierdził, że dzięki naważarce Ishida produkcja zwiększyła się o 30% w przypadku samych tylko produktów na bazie flaków. Jak podkreślił, spodziewa się, że całkowita produktywność regionalnych wyrobów delikatesowych Progré zwiększy się co najmniej o 50%.

Jeszcze ważniejsze dla planów rozwoju firmy Progré jest to, że nowa naważarka w znacznej mierze zmniejszyła ilość prac wykonywanych ręcznie. Pozwoliło to na oddelegowanie pięciu osób zatrudnionych poprzednio do naważania mięsa, do ważniejszych zadań w innych działach zakładu.

Więcej informacji na temat naważarek wielogłowicowych Ishida z podajnikami spiralnymi znajduje się na stronie producenta.

Zobacz także video i sprawdź, jak działają naważarki wielogłowicowe Ishida z podajnikami spiralnymi.

CCW-R-214W-SF z podajnikami spiralnymi

Naważarka Ishida



Naważarki wielogłowicowe Ishida z podajnikami spiralnymi



Więcej informacji na temat naważarek wielogłowicowych Ishida z podajnikami



Pytania dotyczące zakupu urządzeń Ishida:

Fenix Systems Sp. z o.o.

ul. Długa 40, Moczydłów,

05-530 Góra Kalwaria

Tel: 22 715 52 53

e-mail: biuro@fenixsystems.eu