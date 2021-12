Ten znak oznacza smak

GTS to europejski znak jakości, przyznawany produktom noszącym tradycyjną nazwę, odnoszącą się do jego specyficznego charakteru lub tradycyjnie stosowaną dla tego produktu.

Produkt z oznaczeniem GTS musi być wytwarzany z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury lub tradycyjnymi metodami. Produkty wytwarzane w systemie GTS to: najwyższa jakość dzięki wieloletniej tradycji wyrobu, receptura przekazywana z pokolenia na pokolenie. To doskonała propozycja dla wszystkich lubiących wyjątkowe i tradycyjne smaki!

Kiełbasa krakowska sucha staropolska, wyróżnia się tradycyjnym sposobem przygotowania według receptury sprzed co najmniej 30 lat. Do jej wyprodukowania wykorzystywane jest mięso ze znakiem QAFP – system gwarantowanej jakości żywności. Smak wzbogacają przyprawy - pieprz, jałowiec i czosnek. Kabanosy staropolskie, wykonane w sposób tradycyjny, do ich wytworzenia użyto mięsa QAFP - system gwarantowanej jakości żywności. Smak urozmaicony dodatkiem przypraw - pieprz czarny, kminek i gałka muszkatołowa.

Produkty ze znakiem GTS to gwarancja najlepszej jakości, doskonałego mięsa i tradycyjnej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Produkty z tym znakiem zaspokoją gusta nawet najbardziej wybrednych konsumentów.