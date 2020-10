W czwartek i piątek dalsze prace w komisjach nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt

Według informacji na stronie internetowej Senatu, 13 października o godz. 9 Senat ma wznowić przerwane w ubiegłym tygodniu posiedzenie. Senatorowie będą rozpatrywać nowelę ustawy o ochronie zwierząt oraz zgłoszone podczas prac w komisjach poprawki.

Podczas wrześniowego posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie PiS zapowiedzieli poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt, w tym dotyczące usunięcia ograniczenia uboju rytualnego. Senatorowie z komisji ustawodawczej zapowiedzieli poprawki dotyczące m.in. odszkodowań dla branży futrzarskiej i mięsnej.

Kolejne posiedzenia senackich komisji odbędą się w tym tygodniu. W czwartek o godz. 13 zbierze się komisja ustawodawcza. Szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (niezrz.) przekazał PAP, że senatorowie zapowiedzieli kilkadziesiąt poprawek do noweli. "Sygnały, które do mnie docierają wskazują, że możemy mieć kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 poprawek" - zaznaczył Kwiatkowski.

W piątek o godz. 11 prace nad nowelą będzie kontynuować senacka komisja rolnictwa.

Uwagi do noweli uchwalonej przez Sejm zgłaszali m.in. senatorowie PSL. Jan Filip Libicki ocenił, że jeżeli senatorowie większości senackiej nie poprą poprawek PSL do noweli ustawy o ochronie zwierząt będzie to oznaczać, że porozumienie w Senacie będzie zagrożone i stanie pod znakiem zapytania. Pierwsza poprawka dotyczy usunięcia ograniczenia uboju rytualnego. Druga poprawka zakłada, że przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt mogliby wchodzić do gospodarstw, ale w towarzystwie przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej; trzecia, by do 10 lat wydłużyć vacatio legis przepisów mających wpływ nad przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, których nowelizacja dotyczy.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) ocenił w piątek podczas spotkania z rolnikami, że w Senacie możliwe są różne scenariusze i taktyki w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. "Chciałbym, żebyście państwo zrozumieli. Gdyby się zdarzyło, że powiemy, że niech ta ustawa w tym kształcie idzie do prezydenta, to nie odsądzajcie nas od czci i wiary, że się nią nie zajęliśmy. Tylko pomyślcie, że może okazać się, że była to dobra decyzja, bo jeżeli prezydent to zawetuje, to odrzucenie weta prezydenta wymaga trzech piątych w Sejmie, czyli jest trudniejsze do odrzucenia niż weto senackie" - zauważył Grodzki.