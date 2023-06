Zrównoważony rozwój to już nie trend czy moda, a konieczność i konkretne wymogi dla branży spożywczej oraz przemysłu mięsnego. Jak do tego wyzwania podchodzi GEA?

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest poważnym problemem środowiskowym, m.in ilość plastiku na mieszkańca świata wzrosła o 23% (+6,5 kg) w ciągu ostatnich 10 lat. Tylko 9% plastiku jest poddawane recyklingowi, a prawie 50% trafia na wysypiska. Aby zaradzić temu kryzysowi, musimy ograniczyć produkcję plastiku, poprawić zarządzanie gospodarką odpadami i zwiększyć wskaźniki recyklingu.

GEA Slicing

Globalnym celem GEA w ramach odpowiedzialności społecznej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. W tym celu GEA m.in:

- ograniczy emisje gazów cieplarnianych z 31 do 18% do 2030 roku;

- do 2030 roku 100% oferowanych rozwiązań będzie przy zerowym zużyciu słodkiej wody;

- do 2026 roku 100% części serwisowych oraz maszyn pakujących będzie spełniać jedno z pięciu założeń R (reduce, re-use, repair, remanufacture, recyce);

- dostosowała rozwiązania związane z pakowaniem na maszynach rolowych i pionowych pod użycie folii z monomateriałów.

Czy opakowania na żywność mogą być bardziej zrównoważone? Co to oznacza w praktyce?

Opakowania chronią żywność, napoje i leki, od których jesteśmy zależni. Bez niej wiele towarów uległoby zepsuciu, co prowadziłoby do większej ilości odpadów żywnościowych i emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone opakowania. Coraz więcej dużych sieci handlowych wpisuje w swoją politykę odpowiedzialność społeczną , która w dużej mierze polega na ograniczeniu marnowania żywności, redukcji ilości plastiku w opakowaniach oraz wprowadzeniu opakowań z monomateriałów. Zrealizować swoje cele mogą jedynie przy współpracy z zakładami produkującymi żywność.

W tym celu GEA współpracuje ze specjalistami od materiałów i klientami, aby wytworzone opakowania za pomocą maszyn GEA były łatwiejsze do recyklingu i wykorzystywały jak najmniej pierwotnego plastiku. Przykładem jest redukcja plastiku w opakowaniach poprzez ciągłe dostosowywanie konstrukcji maszyn do prawidłowej obsługi cieńszych folii i folii papierowych bez uszczerbku dla jakości opakowania oraz wydajności produkcji. Ogólne podejście „projektowanie z myślą o recyklingu” oznacza, że GEA konstruuje maszyny tak, aby umożliwić wykorzystanie:

- monomateriałów;

- tworzyw sztucznych z recyklingu;

- surowców odnawialnych.

Porównanie paczek z mono PP przy standardowym systemie grzania i nowym GEA PowerHeat.

Jakie konkretne rozwiązania w tym obszarze oferuje GEA?

Biorąc pod uwagę wyzwania i trudności związane z użyciem tego typu materiałów GEA przedstawiła rozwiązania na przykładzie maszyny rolowej PowerPak Plus. Pierwszym z nich, który przyciąga największą uwagę jest GEA PowerHeat. To innowacyjny, energooszczędny system ogrzewania strefowego do kontrolowanej, ukierunkowanej i równomiernej dystrybucji ciepła stacji formowania rolowych maszyn pakujących. Zapewnia doskonałą wydajność formowania wszystkich opakowań żywności i podnosi jakość opakowania. To inteligentne rozwiązanie spełnia najważniejsze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, w szczególności dzięki możliwości formowania w pełni nadających się do recyklingu opakowań mono m.in. takich jak mono PP oraz mono PET.

Monomateriały charakteryzują się bardzo wąską tolerancją temperatury. Zbyt duża dewiacja stacji formowania prowadzi do niekorzystnych zmian w folii jak nieosiągnięcie kształtu, zmiany barwy.

W porównaniu z konwencjonalnymi systemami grzewczymi, GEA PowerHeat bardzo szybko osiąga temperaturę roboczą, zwykle w kilka sekund, aby osiągnąć temperaturę wymaganą do optymalnego formowania. Ponieważ system podgrzewa tylko materiał, który ma być formowany, zapewnia znaczne oszczędności energii i minimalny wpływ termiczny na środowisko.

Nowy system formowania GEA PowerHeat.

Jakie korzyści płyną z użycia GEA PowerHeat?

Korzyści płynące z użycia GEA PowerHeat:

Równomierny rozkład temperatury całej płyty grzewczej;

Zwiększona wydajność grzewcza – zwłaszcza przy zastosowaniu monomateriałów;

Likwidacja problemu dużej dewiacji temperaturowej na płycie;

Szybkia i kontrolowana regulacja temperatury’

Bardzo krótki czas nagrzewania: sekundy vs 10-15 minut;

Zużycie energii zmniejszone o 20-30%;

Wzrost wydajności formowania o 25-30% podczas korzystania z mono PP.

Innym przykładem jest stworzony nowy, zaawansowany system ewakuacji i wtrysku gazu do opakowań w rolowych maszynach pakujących GEA za pomocą podłużnych dysz GEA PowerJet. To innowacyjne rozwiązanie likwiduje potrzebę stosowania bocznych noży przebijaków. Opiera się na dwóch zintegrowanych podłużnych dyszach bocznych w stacji zgrzewania. Dzięki równomiernej ewakuacji powietrza i jednolitemu wtrysku gazu, reszta tlenowa jest na równym, bardzo niskim poziomie. W przypadku używania standardowego systemu, noże często nie przebiją folii przez ich szybkie stępianie się, przez co mieszanka gazowa jest nieodpowiednia i produkty nie dotrzymują terminu ważności. Szczególnie jest to przydatne rozwiązanie w przypadku stosowaniu monomateriałów oraz papieru, który pyli podczas nacinania.

Główne zalety systemu:

100% gwarancji ewakuacji powietrza ze stacji zgrzewania;

Bardzo niska reszta tlenowa;

Brak zanieczyszczenia krzyżowego;

Higieniczne wykonanie i łatwe czyszczenie;

Brak potrzeby dziurawienia folii oraz zakupu i używania noży oraz przebijaków;

Eliminacja kurzu oraz drobnych resztek plastiku z cięcia;

Zminimalizowane koszty eksploatacji w porównaniu ze standardowym systemem używającym noży przebijaków;

Możliwość zmniejszenia długości maszyny;

Łatwy dostęp oraz szybki montaż i demontaż dysz;

Wszyskie rozwiązania o których mówimy można było obejrzeć na Interpack 2023. Można je również przetestować i zobaczyć w XLab GEA- nowym centrum technologicznym do testowania krajalnic, maszyn pakujących, folii oraz rozwiązań wspólnie z klientem. Zostało otwarte w Wallau (Nimecy) dnia 20.03.2023. Jest to jedno z czterech dostępnych zakładów testowych w grupie GEA Food Solutions. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków. Jest to kolejny krok w kierunku rozwijania i ulepszania procesów produkcji żywności przez grupę GEA.

Centrum zostało wyposażone w najnowsze maszyny i urządzenia GEA, które umożliwiają plastrowanie oraz pakowanie różnych rodzajów żywności jak produkty mięsne, ryby, sery oraz zamienniki mięsa. Ponad 1500 m2 powierzchni przeznaczone jest głównie na wspólne testy z klientami na pełnych liniach do plastrowania i pakowania GEA. Dodatkowo została wyznaczona oddzielna strefa z „zakładowymi” warunkami pracy jak m.in. niska temperatura co pozwoli jeszcze dokładniej obserwować cały proces. Wszystko to w celu dostarczenia producentom żywności rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i wymagań. Klient będzie miał możliwość na żywo sprawdzenia zachowania swojego produktu podczas krojenia, jakości plastrów oraz opakowań. Ponadto testowane i dopracowywane będą nowe technologie oraz rozwiązania usprawniające efektywność plastrowania i pakowania.