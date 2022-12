Działania prowadzące do zafałszowania żywności, w przemyśle spożywczym określane mianem Food Fraud, charakteryzują się celowością i ukierunkowane są na osiągnięcie zysku ekonomicznego. Naruszają one zasady, wymagania i przepisy dotyczące łańcucha rolno-spożywczego i są realizowane przede wszystkim kosztem konsumenta i odbiorcy końcowego. W znacznej części przypadków fałszowanie żywności stanowi duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, ale także dla dobrostanu zwierząt i środowiska.

Do najczęściej fałszowanych grup produktów zaliczyć można tłuszcze i oleje, ryby mięso i produkty mięsne, warzywa i owoce, ale także jaja i produkty jajeczne.

Z danych podanych przez komisję Europejską w raporcie z 2019 roku wynika, iż najwięcej zafałszowanej żywności w UE pochodziło z Hiszpanii, Włoch, Holandii, Grecji oraz Polski.

Uplasowanie Polski w tym niechlubnym zestawieniu wymusza na producentach konieczność wdrożenia planów ograniczenia i zapobiegania oszustwom produktowym.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz współpracy z wieloma partnerami handlowymi firma Oldar Group opracowała program, który wdrożony we wszystkich obszarach działalności firmy skutecznie zapobiega oszustwom produktowym. Bazując na wymaganiach prawnych oraz na specyficznych wymaganiach naszych odbiorców, zarówno na rynku polskim jak i w UE, opracowaliśmy szereg działań, który ułatwia nam ograniczanie ryzyka zafałszowania produktu.

Według danych opracowanych na podstawie zgłoszeń w systemie RASFF dla jaj i produktów jajecznych dotyczą:

- w 88% znakowania i informacji zawartych na etykiecie,

- w 8% użycia niezatwierdzonych lub zakazanych środków biobójczych,

- w 4% dodanie do produktów jajecznych niezadeklarowanych i/lub nieznanych substancji.

Znakowanie i informacje zawarte na etykiecie

W 2021 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała raport z kontroli, podczas których weryfikowano prawidłowe znakowanie jaj kurzych. Kontrole obejmowały 202 partie jaj, z czego ponad jedna czwarta została zakwestionowana. Stwierdzone niezgodności dotyczyły znakowania etykiet datą przydatności, wskazania prawidłowej klasy wagowej oraz korespondującym z informacją umieszczoną na etykiecie kodem oznaczającym metodę chowu.

Z punktu widzenia konsumenta ta ostatnia nieprawidłowość stanowi największy problem, ponieważ uniemożliwia potwierdzenie bezpieczeństwa i zgodności produktu oraz nie gwarantuje możliwości dokonania świadomych zakupów. Obecnie, na skutek szybkich zmian na rynku jaj wynikających z rezygnacji przez sieci z jaj z chowu klatkowego, problem zafałszowania systemu utrzymania ptaków nasilił się. Niemalejący popyt na jaja w połączeniu ze zbyt wolnymi zmianami w strukturze pogłowia kur niosek w odniesieniu do rodzaju chowu sprzyja nieuczciwym praktykom. Aby zapobiec dostarczeniu na rynek jaj z chowu innego niż zadeklarowany przez producenta, zarówno fermy jak i zakłady pakowania przystępują do programów, mających zapewnić prawdziwość informacji dotyczących ich pochodzenia. Systemy takie jak KAT, British Lion, czy austriacki HG, poddane niezależnemu audytowi, zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności i obejmują szereg rygorystycznych procesów zapewniających pełną identyfikowalność. Uwzględniają one kontrole bilansu masy, dodatkowe audyty, bazę danych przemieszczeń jaj i znakowanie w gospodarstwie.

KAT to certyfikat wywodzący się z Niemiec, opracowany w celu nadzorowania identyfikowalności jaj z systemów chowu ekologicznego, ściółkowego i wolnowybiegowego w krajach UE. Głównym celem KAT jest zapewnienie identyfikowalności jaj w celu zagwarantowania bezpieczeństwa konsumentów. Dostawcy pasz, stacje pakowania i fermy drobiu będące członkami KAT dostarczają dane, które są następnie wprowadzane do centralnej bazy danych. Dzięki temu w każdej chwili można prześledzić pochodzenie produktu. Oprócz standardów handlowych UE, jednostki certyfikujące KAT sprawdzają również wymogi higieniczne i standardy dobrostanu zwierząt. Jako członek tej organizacji zauważamy, iż znacząco ułatwia on zarządzani ryzykiem produktu, głównie dzięki możliwości kontroli krzyżowej ilości jaj znajdujących się w obrocie. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczane przez nas jaja z certyfikatem KAT są w pełni bezpieczne i odpowiadają wymaganiom konsumentów w zakresie ich pochodzenia.

Niestety, w Polsce systemy te nie cieszą się jeszcze zbyt dużą popularnością, dlatego producenci poszukują innych rozwiązań bardziej dopasowanych do realiów krajowego rynku. Jednym z nich jest przeprowadzanie audytów drugiej strony. W połączeniu z analizowaniem danych o możliwości produkcyjnej poszczególnych ferm stanowi to dobre narzędzie do zapobiegania podmianom surowca.

Z pozoru prosty wymóg znakowania jaj bezpośrednio na fermie, obowiązujący dla wielu dostawców jaj alternatywnych, także ułatwia monitorowanie poziomu ryzyka zafałszowania.

Wielu odbiorców coraz częściej wymaga umieszczania dodatkowych informacji zarówno na opakowaniach jak i bezpośrednio na jaju. Wymagane w wielu krajach Unii Europejskiej oznakowanie jaj datą zniosu na skorupce ogranicza nie tylko ryzyko zafałszowania pochodzenia jaja, ale także determinuje konieczność racjonalnego zarządzania oferowanym wolumenem surowca.

Użycie niezatwierdzonych lub zakazanych środków biobójczych oraz dodatków

Aktualna sytuacja epizootyczna zarówno w kraju jak i na świecie wymaga od hodowców znacznego zaangażowania w zapewnienie bioasekuracji prowadzonych przez nich ferm. Niemalejące zagrożenie ptasią grypą oraz zmiany w programie zwalczania salmonelli w stadach kur niosek powodują, iż przemysł drobiarski zużywa coraz większe ilości środków biobójczych wpływających na higienę produkcji oraz dodatków paszowych mających na celu poprawę kondycji stada. Rosnące koszty produkcji coraz częściej zmuszają hodowców do korzystania z nowych rozwiązań, czy preparatów, które często nie znajdują się na liście zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. Stanowi to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko zwierząt, ale także konsumentów.

Zapewnienie bezpieczeństwa jaj w tym zakresie spoczywa na Inspekcji Weterynaryjnej, która realizuje krajowy program badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego, jednak dla zapewnienia zgodności produktów z konkretnych ferm wiele zakładów pakowania i zakładów przetwórczych decyduje się na wdrożenie własnych programów. Od wielu lat jednostki funkcjonujące w sektorze prywatnym, takie jak sieci handlowe, zakłady przetwórcze, czy producenci żywności, wymagają badań jaj i produktów jajecznych na obecność antybiotyków, kokcydiostatyków, czy pestycydów. Dzięki temu we własnym zakresie dbają o zapewnienie bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Niezwykle rozbudowany harmonogram badań surowców i wyrobów gotowych, dla z pozoru prostego produktu jakim są jaja, dostarcza wielu informacji na temat warunków w jakich przebywają zwierzęta, jaką paszą są żywione, ale także, czy w czasie chowu przestrzegano wszystkich przepisów i regulacji prawnych. Weryfikowanie obecności i poziomu pozostałości niektórych substancji chemicznych, to w naszej ocenie podstawa zapewnienia zgodności produktu i zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.

Nowoczesne metody wykrywania zafałszowań jaj

Rozporządzenie UE klasyfikuje produkcję jaj w czterech systemach chowu kur: ekologiczny, na wolnym wybiegu, ściółkowy i klatkowy. Jedynym systemem, który ma zapewnić zgodność pochodzenia z informacją deklarowaną przez producenta na produkcie jest weryfikacja pochodzenia od pola do stołu bazująca na dostarczanych dokumentach. Brak jest jednak ogólnie dostępnych, akredytowanych, metod analitycznych pozwalających na pełne wykrycie systemów utrzymania deklarowanych na etykiecie jaj. Świat naukowy dostarcza nam jednak wiele nowych narzędzi, mających umożliwić szybkie i tanie identyfikowanie potencjalnych zafałszowań, które być może już w niedalekiej przyszłości staną się powszechne.

Od 2019 roku pojawiło się kilka metod spektroskopowych do wykrywania oszustw w różnych produktach spożywczych. Rosnące zainteresowanie tymi nieukierunkowanymi technikami identyfikacji pochodzenia surowców można z całą pewnością przypisać korzyściom jakie niesie ich zastosowanie. Na przykład, spektroskopia w zakresie widzialnym NIR (spektroskopia w bliskiej podczerwieni realizowana w oparciu o naturalne widmo elektromagnetyczne) została wykorzystana do identyfikacji i ilościowego określenia substancji zafałszowanych w miodzie lub mięsie. Sam NIR wykazał taką samą przydatność w mleku i rybach. Metoda łącząca ATR-FTIR (osłabiony całkowity współczynnik odbicia w podczerwieni z transformacją Fouriera), spektroskopię NIR i chemometrię została opracowana w celu wykrywania autentyczności płynnych jaj i zafałszowania masy jajecznej wodą.

W jednej z metod, opracowanej przez hiszpańskich badaczy z Uniwersytetu Santiago de Compostela, otrzymano ekstrakt lipidowy z jaja, za pomocą którego, jaja sklasyfikowano w czterech systemach chowu przy wykorzystaniu spektroskopii UV-VIS-NIR i chemometrii. Początkowo, okazało się, że stężenie cholesterolu nie pozwoliło na prawidłową klasyfikację , jednak ekstrakt tylko z lipidów żółtka z powodzeniem sklasyfikował systemu chowu kur. Wyniki wykazały 100% dokładność widma UV-VIS-NIR ekstraktu lipidów żółtka z analizą statystyczną QDA. Wyniki te wskazują, że taka analiza jest obiecującym narzędziem do analitycznej weryfikacji systemu hodowli.

Druga z metod szybkiej i taniej identyfikacji oszustw na etykietach jaj zgodnie z czterema metodami chowu zatwierdzonymi w UE opiera się na analizie osocza otrzymanego z wirowania jaj. Oceniono w niej początkową zawartość białka w jajach, zawartość białka w osoczu, parametry barwy osocza oraz widma UV-VIS-NIR (ultrafiolet, widzialne z bliska, podczerwień) osocza. Analiza zawartości białka nie wykazała znaczących różnic, ale parametry koloru i pomiary spektralne wykazały z niemal 95 % dokładnością różnice między jajami, co oznacza, że opracowano kolejne, szybkie narzędzie do kontroli zgodności etykiet jaj z ich faktycznym pochodzeniem.

Tak obiecujące wyniki bardzo szybko wzbudziły uwagę biznesu i konsumentów w wielu krajach UE. Firmy spożywcze coraz częściej potwierdzają zainteresowanie tymi metodami, ponieważ umożliwiają one testowanie ich gospodarstw lub dostawców, co gwarantuje znacznie większą wiarygodność wśród konsumentów. Jak będzie na rynku Polskim? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli jeszcze poczekać.

