W dzisiejszych czasach zwiększenie wydajności produkcji jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces przedsiębiorstw. Pogodzenie z jednej strony zmieniających się cen mediów, a z drugiej oczekiwań konsumentów i odbiorców jest nie lada wyzwaniem. W tym celu warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie wymiany ciepła, które pozwalają na oszczędność czasu i energii.

Radosław Sakowski, Area Sales Manager ProXES

Z jakimi problemami mierzy się obecnie sektor spożywczy i w czym może pomóc zwiększenie wydajności przy ograniczonym popycie?

To co wszyscy widzimy, to z jednej strony stale rosnące koszty produkcji, a z drugiej dążenie sieci detalicznych do zachowania możliwie niskich cen. Producenci są tu stawiani w bardzo trudnej sytuacji, w której wyższe ceny energii, surowców, kosztów pracowników, czy też opakowań, nie mogą znaleźć odzwierciedlenia w skali 1:1 w finalnej cenie produktu. Spotykamy się już od jakiegoś czasu ze zmianami gramatury (tzw. downsizing), czy też składu, lecz takie działania są obarczone dużym ryzykiem. Szczególnie w drugim przypadku, a więc zmiany składu, konsumenci mogą nie zaakceptować takich działań i wybrać produkt konkurencji. Również sieci detaliczne niechętnie patrzą na takie praktyki, a skreślenie z listy dostawców może być bolesnym ciosem nawet dla największego producenta. Dodatkowo rynek odczuwa coraz większą presję związaną z ochroną środowiska i kwestiami ograniczenia zużycia plastiku, czy też energii.

Zwiększenie wydajności linii może przede wszystkim pomóc w ograniczeniu kosztów produkcji. Z jednej strony możemy dzięki temu produkować krócej, z drugiej przy zachowaniu tego samego czasu pracy, więcej i taniej. Jeśli w danej jednostce czasu ilość wyprodukowanego wyrobu jest większa, to możemy również mówić o oszczędności energii na kilogram danego produktu.

Na czym w takim wypadku należy się skupić, aby poprawić wydajność?

Technologia cały czas idzie do przodu, można więc zaryzykować stwierdzenie, że wymiana parku maszynowego na ten bardziej efektywny powinna następować co kilka lat i to załatwi sprawę. Niestety w przypadku produkcji przemysłowej jest to bardzo trudne do wykonania i to nie tylko ze względu na rentowność takiego przedsięwzięcia. Dużo łatwiej jest postawić kolejny zakład lub nową halę z nowymi urządzeniami, niż modernizować lub zastąpić już istniejącą linię technologiczną, co wiąże się z przestojami produkcji, a w konsekwencji, problemami z realizacją kontraktów. Oczywiście w przypadku pojedynczych urządzeń jest to możliwe, lecz istotną kwestią jest wtedy ograniczona przestrzeń oraz stopień komplikacji integracji nowego urządzenia z już istniejącym systemem.

W przypadku procesów technologicznych warto zwrócić uwagę na poszczególne etapy i spróbować zastanowić się nad możliwymi usprawnieniami. To co często obserwujemy u wielu klientów to potrzeba optymalizacji transferu ciepła z lub do produktu. Zastosowanie na przykład nowoczesnych, skrobakowych wymienników ciepła daje taką możliwość. Faktem jest, iż podczas np. 1,5 godzinnego procesu produkcyjnego możemy ograniczyć czas chłodzenia produktu z 40 do 20 minut, co pozwala zwiększyć wydajność aż o ponad 22%. Bardzo często szybkie podgrzanie produktu jest proste w realizacji, natomiast jego chłodzenie, przy zachowaniu walorów smakowych, koloru, integralności, czy też możliwości zachowania większych cząsteczek (np. do 2,5 cm), już takie łatwe nie jest.

Czy mógłby Pan podać konkretny przykład takiego rozwiązania?

Tak, jest nim m.in. seria naszych urządzeń Terlet Terlotherm. Firma Terlet należąca do grupy ProXES to firma o ponad 100 letniej historii. Urządzenie, o którym mowa zostało po raz pierwszy zaprojektowane już w latach 70-tych i od tamtego momentu jest stale udoskonalane. Co warto podkreślić, powstało z potrzeby rynku i na bazie współpracy z naszymi klientami. Jego pierwszym wyzwaniem było właśnie skrócenie czasu pasteryzacji produktu z zachowaniem całych owoców truskawek, bez tracenia ich integralności.

Dzięki swojej budowie, w urządzeniach Terlotherm nie tylko udało się uzyskać bardzo dobry transfer cieplny, ale również ograniczyć ilość uszczelnień, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty eksploatacji. Warto również wspomnieć o gabarytach samego urządzenia. W zależności od wersji zmienia się przede wszystkim ich wysokość, ponieważ główny cylinder znajduje się w orientacji pionowej co pozwala ograniczyć wykorzystaną przestrzeń metrów kwadratowych na hali. Proszę sobie tylko wyobrazić rozwiązanie kompaktowe, które pozwala nam „w locie” podgrzać, lub schłodzić kilka ton produktu np. o 60° C w ciągu godziny.

Czy można nazwać urządzenie Terlotherm uniwersalnym?

Ma ono na pewno bardzo wiele zastosowań. Tak naprawdę większość gęstych i półpłynnych produktów może być z nim powiązanych i to zarówno w przemyśle spożywczym, jak i np. kosmetycznym. Podając kilka przykładów jego wykorzystania możemy wymienić: zupy, sosy, hummus, dżemy, sery topione i śmietankowe, karmel, czekoladę, puree owocowe i warzywne (również ziemniaczane), karmę dla zwierząt, albo kremy. Można przyjąć że wystarczy, żeby produkt był pompowalny.

Jednak nie w każdym przypadku się ono sprawdzi. Zasada działania wymiennika Terlotherm polega na ciągłym przepływie produktu przez urządzenie i do takich aplikacji jest on idealnym rozwiązaniem. Oznacza to w skrócie, iż w przypadku częstych zmian produktu, produkcji batchowej, lub po prostu wymaganych niższych wydajności niż sugerowana efektywność najmniejszego modelu, należałoby się już dwa razy zastanowić.

Jeśli mówimy o produkcji batchowej, załóżmy u klienta produkującego dziennie kilka różnych rodzajów sosów przy wydajności 0,5 t/g, jaką metodę optymalizacji produkcji można polecić?

Z taką sytuacją spotykaliśmy się bardzo często. Pomimo faktu, iż w takim przypadku maszyny Terlotherm oznaczały pewne uciążliwości, wielu klientów i tak brało je pod uwagę. Firma ProXES jednak i tym razem odpowiedziała na wymagania rynku i opracowała model dedykowany do tego typu aplikacji – Terlet Terlocool. Umożliwia on schłodzenie konkretnej partii produktu i doskonale uzupełnia lukę wcześniej omawianego systemu

W przypadku wyżej wymienionej sytuacji, klient w pierwszym kotle, np. Stephan Vacutherm przygotowuje sos, a następnie może przepompować produkt do maszyny Terlocool. Dzięki temu po wyczyszczeniu Stephana możemy na nim rozpocząć produkcję kolejnej szarży lub innego sosu, a Terlocool w tym momencie chłodzi nam wcześniej przygotowany produkt. Umożliwia tą ciągłą obróbkę produktu bez straty czasu czy energii potrzebnych na jego przygotowanie do kolejnego etapu, np. pakowania. Warto tu również wspomnieć o systemie CIP, który w przypadku naszych urządzeń umożliwia szybkie przygotowanie maszyny na kolejny rodzaj produktu i zapewnia odpowiednią higienę procesu.

No dobrze, ale czy urządzenia, które umożliwiają produkcję i podgrzanie, nie mają również możliwości chłodzenia produktu?

Zgadza się. Urządzenie Stephan Vacutherm posiada podwójny płaszcz i możliwość chłodzenia produktu. Należy jednak wziąć pod uwagę wszystkie straty z tym związane, gdy po podgrzaniu produktu do temperatury np. 85°C będziemy chcieli go schłodzić do np. 12°C a następnie przygotować kolejny wsad produktu. Na początek musi nastąpić wymiana czynnika w podwójnym płaszczu aby schłodzić produkt, po schłodzeniu kolejna wymiana czynnika w podwójnym płaszczu i podgrzanie maszyny przed nową szarżą. Wszystkie te operacje pochłaniają dodatkowy czas i energię. Należy tu również brać pod uwagę np. samą grubość ścianek takiego płaszcza, które w przypadku Terlocoola są znacznie cieńsze, co ma wpływ na skrócenie czasu schładzania produktu. Drugi istotny element konstrukcyjny to cylindryczny rdzeń z podwójnym płaszczem w samym środku misy, który zwiększa powierzchnię transferu ciepła i zapewnia nam kolejne zaoszczędzone minuty. Dochodzą tu jeszcze inne elementy, które zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem chłodzenia produktu. Dzięki temu, że urządzenie Terlet Terlocool jest dedykowane do tego procesu, udało się zredukować zużycie energii o 18% tylko przez odpowiedni system doboru prędkości mieszadła w zależności od gęstości produktu podczas chłodzenia. Suma tych wszystkich czynników powoduje znaczące różnice w czasie i zużytej energii.

Czy szybkie schłodzenie produktu w ten sposób jest dla niego bezpieczne?

W przypadku chłodzenia podwójnym płaszczem i przy wykorzystaniu delikatnego systemu mieszania w urządzeniach Terlet, produkt nie straci swojej jakości i nie zmienia się jego skład, a dodatkowo należy wspomnieć o możliwości wydłużenia daty przydatności produktu. To właśnie dzięki szybkiemu schłodzeniu ograniczamy rozwój bakterii i uzyskujemy kolejną wartość dodaną. Może również pojawić się pytanie odnośnie napowietrzenia produktu, lecz tutaj z rozwiązaniem przychodzi nam system próżni w który wyposażony jest Terlet Terlocool, eliminujący tym samym taką ewentualność i odpowietrzający produkt.

Rozważamy obecnie etap chłodzenia. Co w przypadku wykorzystania urządzenia Terlet Terlotherm do podgrzewania produktu? Czy nie istnieje ryzyko jego przywierania lub przypalania?

Wewnątrz obydwu rodzajów maszyn Terlet wbudowane są specjalne systemy skrobaków, których rolą jest niedopuszczenie do tego typu sytuacji. Są one wykorzystywane nie tylko w przypadku bardzo wysokich, ale również bardzo niskich temperatur. Można dzięki temu zapobiec przypaleniu lub przymarznięciu produktu. Warto może wspomnieć i wyjaśnić w tym miejscu pełną nazwę tego urządzenia. Terlet Terlotherm SSHE to Scraped Surface Heat Exchanger, czyli skrobakowy wymiennik ciepła.

Same skrobaki są oczywiście częściami zużywającymi się. Ich kontrola jak i sama wymiana są bardzo proste do przeprowadzenia, a materiał z jakiego są wykonane, dzięki latom doświadczeń, jest wytrzymały i bezpieczny. Ma to również znaczenie w aspekcie redukcji kosztów. Jako jeden z interesujących przykładów, mogę tu przybliżyć aplikację produkcji sosu chili w stylu tajskim, którego skład jest bardzo agresywny względem materiałów stosowanych w urządzeniach. Jeden z naszych klientów, który wcześniej próbował różnych rozwiązań, ostatecznie wybrał właśnie urządzenie Terlotherm ze względu na jego odporność i łatwość eksploatacji.

Na koniec proszę powiedzieć w jakich konfiguracjach możemy stosować rozwiązania tego typu?

Wymienniki ciepła Terlet mogą stanowić uzupełnienie linii procesowej, jak i mogą być jej głównym elementem. W przypadku dużych wydajności, modele Terlotherm zastosowane na początku linii do podgrzewania produktu (pasteryzacji), a następnie np. w sposób kaskadowy do jego schłodzenia, sprawdzą się jako główny element linii procesowej.

Model Terocool sprawdzi się idealnie przy częstej zmianie receptur lub mniejszych wydajnościach.

Wrócę tu jeszcze do początku naszej rozmowy, podkreślając znaczenie długości danego procesu. Dobrze, aby czas chłodzenia i podgrzania, czy też przygotowania produktu, były zbliżone. Poprzez odpowiedni dobór typu, wielkości modelu czy potrzebnej ilości urządzeń, możemy zapewnić pełną płynność procesu i zapewnić sobie wszystkie w/w oszczędności idące w parze z utrzymaniem, a czasem również podniesieniem jakości produktu.