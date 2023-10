W tym roku Światowy Dzień Jaja jest obchodzony w piątek, 13 października, pod hasłem „Jaja dla zdrowej I bezpiecznej przyszłości”. Jakie wartości odżywczych mają jaja?

13 października to Światowy Dzień Jaja; fot. unsplash Domino

Światowy Dzień Jaja

Światowy Dzień Jaja obchodzony jest w drugi piątek października każdego roku. W tym dniu, entuzjaści jaj na całym świecie na różne sposoby przypominają niezwykłe korzyści żywieniowe, zdrowotne i środowiskowe.

Jaja: Wartości odżywcze

Znane ze swojej wysokiej zawartości dobrze przyswajalnego białka oraz gamy makro i mikro składników, jaja są jednymi z najbardziej odżywczych pokarmów na naszej planecie. Jedno duże jajko zawiera 13 niezbędnych witamin wraz z 6 g białka, co czyni je cennym, dostępnym cenowo i bezpiecznym elementem diety odpowiednim dla osób w każdym wieku na całym świecie.

Co ważne, jaja mogą zwalczać powszechne niedobory składników odżywczych, które często pozostają niezauważone, ale są kluczowe dla utrzymania optymalnego zdrowia. Jajka zawierają szereg niezbędnych składników odżywczych, w tym cholinę, która pomaga w rozwoju i funkcjonowaniu mózgu; witaminę A, wspomagającą zdrowie oczu, skóry i układu odpornościowego oraz witaminę D, odgrywającą kluczową rolę w zdrowiu kości. Co więcej, jaja zawierają wysokiej jakości białko, niezbędne do wzmocnienia i naprawy mięśni oraz tkanek.

