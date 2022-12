Mięso

2023 jeszcze trudniejszy dla branży mięsnej? JBB: Producenci mają dwa wyjścia

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 05-12-2022, 10:47

Część producentów, by zachować rentowność, zdecyduje się to zrobić kosztem obniżenia jakości produktów, a część bardzo mocno podniesie ceny. W naszej opinii, oba te rozwiązania nie są dobre - mówi nam Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga.

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga podsumowuje 2022 rok. fot. mat. pras.

JBB podsumowuje 2022 rok

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Zanim powiemy o planach na 2023 rok podsumujmy krótko mijający 2022. Jaki był dla JBB pod kątem realizacji zamierzeń, strategii, planów sprzedażowych i produktowych?

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga: Dla wszystkich firm w branży spożywczej ten rok potoczył się inaczej niż większość planowała i przewidywała w ostatnich miesiącach 2021 roku. Wojna na Ukrainie, galopująca inflacja, rosnące koszty prowadzenia działalności – nie dało się wobec takich czynników przejść obojętnie. Z dużą satysfakcją mogę jednak powiedzieć, że mimo tych wszystkich przeciwności, zrealizowaliśmy wszystkie plany i założenia w zakresie rozwoju portfolio produktowego i aktywności marketingowych. Stworzyliśmy i wprowadziliśmy do sprzedaży nowe, innowacyjne produkty, realizowaliśmy przez cały rok intensywną komunikację reklamową we wszystkich kanałach – od internetu, przez radio aż po telewizję. Zwiększyliśmy też moce produkcyjne i magazynowe naszych zakładów. O JBB było głośno, co przełożyło się zarówno na wzrost nowej liczby klientów, jak w konsekwencji na wzrost udziałów rynkowych i obrotów. Oczywiście, gdyby nie bardzo trudne otoczenie rynkowe, to efekt końcowy – zwłaszcza w zakresie ekonomicznym, byłby jeszcze lepszy. Ale nie widzimy powodu do narzekań – sytuacja JBB Bałdyga jest stabilna, a perspektywy rozwoju bardzo dobre. I to nad tym będziemy intensywnie pracować w 2023 roku.