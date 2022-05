32-latka ukradła dwa prosięta, a za kilka tygodni cielaka

Najpierw ukradła dwa prosięta, a za kilka tygodni cielaka. W końcu 32-latka wpadła w ręce policji. Za kradzież z włamaniem mieszkance pow. wyszkowskiego (Mazowieckie) grozi do 10 lat więzienia – poinformował w czwartek rzecznik miejscowej policji kom. Damian Wroczyński.

Złodziejka zwierząt zatrzymana

Pod koniec minionego tygodnia dyżurny wyszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży kilkudniowego cielaka z gospodarstwa na terenie wsi Obrąb. Jego właścicielka oszacowała wartość zwierzęcia na 1 tys. złotych.

"Dzięki zaangażowaniu policjantów z posterunku w Zabrodziu oraz ich dobremu rozpoznaniu lokalnego środowiska szybko udało się wyjaśnić i zatrzymać sprawczynię kradzieży młodego zwierzęcia. Policjanci od razu zaczęli podejrzewać o to 32-letnią mieszkankę gminy" - przekazał rzecznik.

Gdy we wtorek mundurowi pojechali do miejsca jej zamieszkania, w trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych odnaleźli skradzione zwierzę. Kobieta początkowo nie przyznawała się do jego kradzieży i zmieniała wersję, skąd pochodzi cielak. 32-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi. Natomiast skradzione zwierzę wróciło do właścicielki.

W trakcie wykonywania kolejnych czynności policjanci ustalili, że kilka tygodni wcześniej ta sama kobieta ukradła w sąsiedniej gminie Jadów dwa prosięta. Zwierzęta również zostały odzyskane.

32-latka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia.