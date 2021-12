5 czynników, które wpłynęły na branżę mięsną w 2021 roku

To nie był łatwy rok dla producentów mięsa w Polsce. Jakie czynniki kształtowały sytuację na rynku w 2021 roku? Wybraliśmy pięć kluczowych zjawisk.

Jakie czynniki kształtowały sytuację na rynku mięsa w Polsce w 2021 roku? fot. unsplash

Wzrost kosztów

Choć wzrost kosztów towarzyszy dziś każdemu rodzajowi działalności gospodarczej w Polsce, w 2021 r. branża mięsna w Polsce doświadczyła niespotykanego spiętrzenia co najmniej kilku niekorzystnych czynników w tym obszarze.

Na początku roku najbardziej palącą kwestią był wzrost cen pasz. Specjaliści wskazywali, że rekordowe ceny wynikają z kilku czynników, które w negatywny sposób wpłynęły na światowe bilanse zbóż oraz roślin oleistych.

- Ceny soi podskoczyły z 1500 do 2200 zł za tonę, co stanowi wzrost o 30 proc. To przekłada się na 15-proc. wzrost kosztów paszowych i 10 proc. wzrost cen żywca - mówił nam szef dużej firmy drobiarskiej.

Zainteresowanych odsyłamy do tekstu Ceny pasz dobiją mięsiarzy? Oprócz pasz pokaźnie wzrosły także ceny opakowań, materiałów, nie wspominając o kosztach pracy.

- Ogromne wzrosty kosztów utrzymania: energia elektryczna, gaz, bardzo duże wzrosty cen papieru, folii czy transportu. Są to podwyżki nieprzystające do tych w poprzednich latach. W tym roku mówimy o wzrostach rzędu dziesiątek procent - mówił nam Tomasz Łączyński, prezes Pekpolu.

Branża alarmuje, że rosnące koszty, niewielki dostęp do sieci handlowych i mały eksport mogą wywołać falę upadłości w szczególności małych i średnich zakładów mięsnych. Sytuacja jest dla nich trudniejsza niż na początku pandemii.

- W pandemii zakłady dawały sobie radę. Obecnie przeżywają ogromne trudności. Wzrosły ceny paliwa, prądu, dzierżaw, praktycznie wszelkich kosztów. Mimo tego, że mięso jest stosunkowo tanie, niewielki dostęp do sieci i mały eksport powodują, że małe zakłady mają duże trudności i grożą im upadłości - mówił nam Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

O tym, że sieci handlowe nie akceptują podwyżek cen energii, pasz czy pracy i wolą nie sprzedawać w ogóle niż stosować wyższe ceny, które pozwoliłyby dostawcom zachować jakąkolwiek marżę - mówił nam Krzysztof Borkowski, współwłaściciel ZM Mościbrody.

- Horeca powoli się odbudowuje, ale na rynku sieci coraz mocniej dyktują ceny. Do tego stopnia, że jeżeli przetwórca czy ubojnia nie dostosuje się to dany produkt nie jest umieszczany na półce. W tym roku w sieciach przez 2-3 tygodnie nie było w ogóle indyka. Sieci nie akceptowały podwyżek cen i wolały nie sprzedawać go w ogóle niż stosować wyższe ceny, które pozwoliłyby dostawcom zachować jakąkolwiek marżę - dodał.

- Żeby zrekompensować wzrosty kosztów, podwyżki cen powinny być na poziomie około 30 procent. Myślę, że firmy handlujące z sieciami nie będą miały łatwej sytuacji - dodaje Tomasz Łączyński, prezes Pekpolu.

Dwa nawroty grypy ptaków

Czy Polsce zabraknie kurczaków? - w tak dramatycznym tonie pisaliśmy w kwietniu o grypie ptaków, która zdziesiątkowała stada reprodukcyjne w okolicach Żuromina i Mławy. Zrodziło to konieczność wybicia nawet kilku milionów sztuk drobiu. Choć według pesymistycznych szacunków, odbudowa stad miała potrwać nawet rok, wysokie poziomy produkcji branży udało się odbudować już po wakacjach.

Drobiarstwo zneutralizowało skutki grypy ptaków? Choć epidemia ptasiej grypy przyniosła spadek wolumenów produkcji, bankowi analitycy wskazywali, że jej wpływ na zagregowane wyniki finansowe całej branży mógł zostać w znacznej mierze zneutralizowany.

Jak się okazało jesienią, branża drobiarska potrzebowała tylko dwóch miesięcy, aby poziomy produkcji żywca kurcząt rzeźnych wróciły do normy. Dane o wylęgach piskląt już w lipcu pokazały, że potencjał produkcyjny wrócił do normy, czyli w pobliże poziomów rekordowych.

Polska szybciej wolna od grypy ptaków. Światowa Organizacja Zdrowia skróciła okres przywracania państwom statusu wolnego od grypy ptaków z trzech miesięcy do 28 dni. Decyzja ta póki co nie wpłynęła znacząco na polskie drobiarstwo, które, odzyskawszy wspomniany status pod koniec września, już na początku listopada musiało zmierzyć się z nawrotem ptasiej grypy.

Ósmy rok obecności ASF w Polsce

Czy Polska kiedykolwiek uwolni się od ASF? W ósmym, wyjątkowo trudnym roku obecności ASF w Polsce, lekarze i branżowcy nie mają wątpliwości: W obecnej sytuacji całkowita eliminacja ASF z terytorium Polski to scenariusz science-fiction.

Afrykański Pomór Świń od 2014 roku budzi niepokój u polskich hodowców trzody chlewnej. Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa stale się zwiększa. Choć początkowo ASF pojawiał się głównie na wschodzie kraju, w 2021 roku jest już obecny na terenie 10 województw. Specjaliści wskazują, że w przypadku najnowszych ognisk czynnik ludzki jest równie ważny jak obecność dzików, a krążący obecnie szczep ASFV jest niezwykle zjadliwy.

- Biorąc pod uwagę duży obszar zajęty przez ASF oraz fakt, że rezerwuarem wirusa są dziki, których kontrolowanie jest niemożliwe, powinniśmy raczej mówić o ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa na nowe obszary. W szczególności powinniśmy skupić się na obronie rejonów o dużym zagęszczeniu trzody chlewnej - wskazuje POLPIG - Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

Sytuacja w związku z ASF drastycznie wpływa na pogłowie trzody chlewnej w Polsce. Od stycznia do listopada br. w Polsce zlikwidowano ponad 31,5 tys. stad trzody chlewnej. Każdego dnia w 2021 r. likwidowano średnio aż 96 stad, choć najgorsza sytuacja panowała na wiosnę, kiedy znikało ich średnio 250 dziennie. (!) Pogłowie trzody spadło zaledwie 11 miesięcy br. o 1,36 mln sztuk (-12,1 proc). do najniższego poziomu od połowy lat 50. XX-go wieku.



Salmonella i antybiotyki

Czesi wycofują 17,5 tony mięsa z Polski. W październiku czescy lekarze weterynarii nakazali jednej z sieci handlowych wycofać prawie 17,5 tony mielonego mięsa wieprzowego z Polski, w którym znaleziono 60 razy więcej antybiotyków niż pozwalają przepisy. To nie jedyny przypadek wycofania polskiego mięsa na ważnym rynku zagranicznym. Dodatkowe kontrole polskiego drobiu zarządziły w tym roku m.in. Rumunia i Bułgaria.

Polska jest na niechlubnym miejscu jeżeli chodzi o liczbę zgłoszeń do systemu RASFF. Połowa zgłoszeń z UE to zgłoszenia z Polski. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że w 2021 roku Wielka Brytania była bliska wprowadzenia zakazu eksportu drobiu z Polski ze względu na salmonellę.

Polska jest już na 2. miejscu po Hiszpanii w użyciu antybiotyków w hodowli. Tak wysokie, niechlubne miejsce, a także problemy z salmonellą, mogą nam zaszkodzić w eksporcie mięsa drobiowego. Dlatego bardzo ważna jest edukacja hodowców oraz przestrzeganie wytycznych i zaleceń. Branża podejmuje działania w tych obszarach od lat, czy efektów doczekamy się w 2022 roku?



Zielone trendy nie tylko z Brukseli

Polscy hodowcy przeciwko ograniczeniom w reklamie mięsa W marcu z Brukseli zaczęły dochodzić głosy o planowanych zmianach w polityce promocji. Jedną z rozważanych przez KE opcji jest zakaz przeznaczania środków na promocję mięsa czerwonego. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują polskie i unijne organizacje hodowców. Rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadnie już w 2022 roku.

Zakaz chowu klatkowego w UE już w 2027 roku? Taki cel mają organizacje prozwierzęce, którym udało się uzyskać poparcie unijnych urzędników, w tym komisarza Wojciechowskiego. To zła wiadomość dla polskich hodowców, którzy żądają aż 30 lat okresu przejściowego. Choć do ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie jeszcze daleko, producenci jaj patrzą z niepokojem na kierunek zmian. Jak pokazują ostatnie dane Krajowej Izby Drobiu i Pasz udział jaj klatkowych w produkcji jaj ogółem wyniósł w Polsce, w 2020 roku, 81,1%. Co oznacza, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie o 9,4 punktów procentowych.

Branża pod presją, czyli kiedy mięso przestało być trendy? Czy producenci przespali moment, w którym jedzenie mięsa przestało być trendy? Jak branża ma się zachować w obliczu rosnącej presji na "zieloną" zmianę? Czy branża mięsna stała się chłopcem do bicia dla opinii publicznej? Zapis tej części debaty mięsnej z Forum Rynku Spożywczego i Handlu wzbudził olbrzymie emocje wśród branżowców i czytelników. Zachęcamy do lektury.

