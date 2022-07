5 kluczowych zdarzeń dla branży mięsnej w I półroczu 2022

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 12-07-2022, 07:30

Jakie czynniki kształtowały sytuację na polskim rynku mięsa w pierwszym półroczu 2022 roku? Choć branża mierzyła się z dużym wzrostem kosztów i skutkami agresji na Ukrainę, wielu producentów ogłosiło duże plany inwestycyjne.

Branża mięsna w I półroczu 2022 roku. 5 kluczowych wydarzeń. fot. PAP/EPA

Jakie czynniki kształtowały sytuację na polskim rynku mięsa w pierwszym półroczu 2022 roku?

Wydarzenia pogrupowaliśmy na 5 kluczowych czynników:

To wzrost kosztów w branży i cen mięsa, inwestycje w branży, wojna w Ukrainie i jej wpływ na branżę mięsną, działania UOKiK wobec branży, a także kwestie legislacyjnie analizowane na szczeblu UE.

Wzrost kosztów dla branży i cen mięsa

Duże emocje wśród naszych czytelników wzbudził lutowy tekst Wzrost kosztów w branży mięsnej. Wędliny powinny zdrożeć o 30 procent?

- Sytuacja w branży mięsnej jest bardzo ciężka. Aby zrekompensować wzrosty kosztów, podwyżki cen wędlin powinny być na poziomie około 30 procent - mówił nam Tomasz Łączyński, prezes Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka. - Ogromne wzrosty kosztów utrzymania: energia elektryczna, gaz, bardzo duże wzrosty cen papieru, folii czy transportu. Są to podwyżki nieprzystające do tych w poprzednich latach. Mówimy o wzrostach rzędu dziesiątek procent - mówił.

Ceny mięsa w sklepach rosną. Jak duże podwyżki zaakceptują sieci? - pytaliśmy na początku maja. Choć jeszcze jesienią 2021 roku sieci handlowe mocno wzbraniały się przed podnoszeniem cen mięsa, w 2022 nie miały już wyboru postawione wobec alternatywy braku dostaw. Czy to znak, że producentom będzie łatwiej rozmawiać z detalistami także o podzieleniu się kosztami wynikającymi z coraz wyższych wymogów dobrostanu zwierząt?

Inwestycje w branży mięsnej

W kwietniu informowaliśmy o nowych inwestycjach w branży mięsnej. Wipasz chce zbudować nowy zakład produkcyjny w Krośniewicach w powiecie kutnowskim. Kilkanaście kilometrów dalej nową fabrykę planuje postawić także Animex. Branża mięsna buduje. Wipasz i Animex planują nowe inwestycje

Duże inwestycje w I półroczu 2022 roku ogłosiły także m.in. Sokołów, który uruchomił nową część zakładu w Sokołowie Podlaskim oraz Mitmar, który chce rozbudować zakład w Głownie. Dużo działo się także wokół ogłoszonych w grudniu 2021 roku planów budowy nowej ubojni Cedrobu w Rypinie.

W tym miejscu warto wspomnieć także o ciekawym projekcie, o którym - jako pierwsi w Polsce - pisaliśmy w ostatnich dniach 2021 roku:

Jarosław Krzyżanowski, twórca drobiarskiej grupy KPS, opowiedział nam o planach rozpoczęcia produkcji "czystego mięsa" w Polsce. Jaką ma strategię działania? Kiedy może ruszyć produkcja? Skąd pozyska finansowanie? Mięso z probówki będzie produkowane w Polsce. To projekt znanego biznesmena

Wojna w Ukrainie i jej wpływ na branżę mięsną

22 lutego Ukraina została zaatakowana przez rosyjskie wojska. Analizując na gorąco możliwe scenariusze tej sytuacji pytaliśmy m.in. o to, czy Polskie drobiarstwo skorzysta na problemach Ukrainy?

Można być pewnym, że ukraińskie drobiarstwo będzie jednym z najbardziej poszkodowanych sektorów w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę - oceniała Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

W marcu informowaliśmy o licznych inicjatywach pomocowych branży i poszczególnych producentów na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli przybywających do Polski. Wiele mniejszych i dużych zakładów wyrażało chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy, a także zgłaszało postulat szybkiego uproszczenia przepisów to umożliwiających.

Pisaliśmy także o sytuacji w samej Ukrainie i kondycji tamtejszego sektora rolno-spożywczego. MHP, największy ukraiński producent mięsa drobiowego całkowicie wstrzymał eksport, by wznowić go już na początku kwietnia.

Duży niepokój branży wywołał ruch Komisji Europejskiej, która na początku czerwca zdjęła wszelkie cła na import z Ukrainy. Jak to wpłynie na sektor w drugim półroczu 2022?

Branża mięsna pod lupą UOKiK

W styczniu prezes UOKiK sprawdził, czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne nie przyjmowały bez uzasadnionego powodu przyjmowania mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF.

W pierwszym etapie sprawdzono działania pięciu podmiotów. Natomiast łącznie, przez całe postępowanie, zweryfikowano 16 sieci handlowych oraz 18 dużych przetwórni: Te sieci nie chciały mięsa ze stref ASF. Pomogła interwencja UOKiK

Tucz kontraktowy znów pod lupą UOKiK. Kto korzysta z państwowej pomocy? Czy organizatorzy tuczu kontraktowego pozbawiają rolników ze stref ASF pomocy otrzymywanej za poniesione straty? Na początku lutego prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

UOKiK kontra wieprzowy gigant. Co urząd zarzuca spółce Agri Plus? Pod koniec czerwca prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Agri Plus – organizatorowi tuczu kontraktowego trzody chlewnej. Urząd zarzuca spółce nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

UE przygląda się branży mięsnej

W połowie stycznia w Parlamencie Europejskim została złożona petycja z 900 tys. podpisów, wzywająca do wprowadzenia unijnego zakazu eksportu żywych zwierząt hodowlanych do krajów trzecich. Za projektem stoją Compassion in World Farming Polska, FOUR PAWS, WeMove Europe i Animals International.

Na początku kwietnia Komisja Europejska opublikowała przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z 2010 r. Mimo że w przeszłości tylko największe gospodarstwa hodowlane w UE były objęte dyrektywą, to w najnowszym przeglądzie zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych bydła, trzody chlewnej i drobiu wchodzących w jej zakres, który docelowo ma objąć gospodarstwa rodzinne traktowane teraz jako „instalacje rolno-przemysłowe” - informuje Copa-Cogeca.

Duże emocje budzi także wciąż dyskutowana kwestia ew. wyłączenia mięsa z unijnej polityki promocji.

