Kto sięga po dania sous vide? Branżowcy są zgodni - to klient świadomy, poszukujący rozwiązań kulinarnych, które pozwolą mu zaoszczędzić czas w kuchni.

Produkty wolno gotowane są alternatywą przez cały rok, dzięki której oszczędzamy czas i pieniądze - mówi nam Bartosz Jankowiak, prezes zarządu Zakładów Mięsnych Warmia, które pierwszy produkt wolno gotowany wprowadziły do swojej oferty już w 2017 r.

- Była to wołowina wolno gotowana. Zaczęliśmy od produktu, którego konsumenci obawiają się, bo wydaje im się, że jest trudna w przygotowaniu. Dzięki naszej metodzie klienci dowiedzieli się , że wołowina wolno gotowana to bardzo smaczne i proste w przyrządzeniu mięso. Wyróżniające się smakiem i aromatem, ale przede wszystkim krótkim czasem przygotowania. Dzięki tej metodzie - długiemu gotowaniu produkty mają dość długi termin przydatności do spożycia i zachowują swoje walory smakowe - dodaje.

Ważny jest smak, czas, ale też jakość - dodaje Marek Osuchowski, dyrektor handlu i marketingu w firmie Wielkopolski Indyk Sp. z o.o.:

Marek Osuchowski wskazuje, że jest przynajmniej 5 powodów, by sięgnąć po dania wolno gotowane - nie tylko jesienią.

- Produkty wolno gotowane są nie tylko pełnowartościowe, smaczne, ale przede wszystkim praktyczne. Po pierwsze, pozwalają nam oszczędzić czas spędzany w kuchni - tylko 20 min vs kilka godzin. Po drugie, jeśli chodzi o posiadane umiejętności kulinarne, których de facto nie potrzeba do przygotowania stosunkowo zaawansowanych potraw - można bez trudu zostać "szefem" we własnej kuchni. Po trzecie, w kategorii wiedzy - świadomości i kultury żywienia - wiem, co jem, kontroluję jakość potraw i składników. Po czwarte, w kategorii dbałości o moich najbliższych - żyję aktywnie, ale wiem, jak zadbać o jakość posiłków moich najbliższych a przy tym potrafię błysnąć kunsztem zaawansowanych kulinarnie potraw. Po piąte, w kategorii jakości i korzyści w diecie - nasze produkty są z mięsa indyczego, którego wartości odżywcze są coraz mocniej doceniane przez dietetyków - podsumowuje.