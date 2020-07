5 wydarzeń, które wpłynęło na branżę mięsną w I półroczu

Premier Wlk. Brytanii: antyszczepionkowcy to szaleńcy

1. Ptasia grypa

To nie był dobry początek roku dla branży drobiarskiej. Wykrycie ognisk ptasiej grypy na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce a później w innych regionach kraju to zła wiadomość nie tylko dla hodowców, ale także duży znak zapytania dla odradzającego się eksportu polskiego drobiu do Chin i Republiki Południowej Afryki.

2. Spadki w drobiarstwie

Po jedenastu miesiącach 2019 roku produkcja drobiarska ogółem, liczona w tysiącach sztuk ubijanego drobiu, spadła o 0,6 procent. W tym samym czasie produkcja kurcząt rzeźnych zmniejszyła się o ponad jeden procent - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat.

Spadek produkcji drobiarskiej w Polsce jest pierwszym takim zdarzeniem od 17 lat czyli od początku publikacji polskich danych przez europejski urząd statystyczny - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

– To pozornie kosmetyczne zmiany, niemniej dla polskiego drobiarstwa to bardzo istotne i symboliczne wydarzenie, które zapowiada nowe czasy – komentuje opublikowane dane statystyczne

Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

3. Wielki lockdown

13 marca ogłoszono wielki lockdown. Koronawirus wpłynął na wzmożone zakupy spożywcze Polaków. Niektórzy robią zakupy na zapas, po to, aby rzadziej wychodzić z domu, inni w obawie o dostępność żywności w kolejnych tygodniach. Zjawisko lockdownu wiązało się także z utrudnieniem na granicach, co wpłynęło na polski eksport oraz zamknięciem lokali gastronomicznych. Te dwa ostatnie zjawisko miały ogromny wpływ na eksport polskiego drobiu, który jest masowo wykorzystywany przez europejskie lokale gastronomiczne.

4. Grupa SuperDrob ma nowego prezesa

Na to stanowisko został wybrany dotychczasowy wiceprezes Marcin Świąć. Dotychczasowy prezes César Lipka, został przewodniczącym rady nadzorczej SuperDrob, będzie także rozwijał nowe projekty spożywcze w spółce CPF Poland.