63 proc. Polaków za zakazem uśmiercania zwierząt bez ogłuszenia (badanie)

CBOS zapytał Polaków o poszczególne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, określaną jako "piątka dla zwierząt". Badanie zostało przeprowadzone w ostatnich dniach września i pierwszej dekadzie października, czyli po tym, jak nowela została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu.

Każde z rozwiązań, o które pytano, spotyka się z aprobatą przeważającej części Polaków.

Najmniej zróżnicowane są opinie o zwiększeniu kontroli schronisk dla zwierząt, polegającym na częstszych niż dotychczas kontrolach i nadaniu inspekcji weterynaryjnej prawa do nakładania mandatów za trzymanie zwierząt w złych warunkach oraz zwiększeniu uprawnień organizacji społecznych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwieniu asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt. Obie te propozycje cieszą się poparciem znacznej większości ankietowanych (odpowiednio 91 proc. i 80 proc.), przy niewielkim sprzeciwie (odpowiednio 5 proc. i 13 proc.).

74 proc. badanych opowiada się za zakazem stałego trzymania zwierząt na uwięzi oraz tymczasowego trzymania ich na uwięzi krótszej niż 6 m i powierzchni mniejszej niż 20 m2, natomiast 20 proc. jest temu przeciwna.

Prawo zakazujące wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, np. w cyrku, popiera 69 proc. respondentów, a 24 proc. wyraża dezaprobatę.

63 proc. ankietowanych popiera zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia (z wyjątkiem tzw. uboju rytualnego na potrzeby lokalnych związków religijnych), natomiast 24 proc. go kwestionuje.

Najbardziej zróżnicowane jest nastawienie do zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, za którym opowiada się blisko 59 proc. badanych, a przeciw - 31 proc.

Przeciętny badany opowiada się za ponad czterema z sześciu powyższych rozwiązań. 3 proc. respondentów nie aprobuje żadnego z nich, natomiast 38 proc. popiera wszystkie.

CBOS przypomina, że o niektóre rozwiązania pytano już w 2018 r., kiedy PiS po raz pierwszy próbowało znowelizować ustawę o ochronie zwierząt, co jednak nie doszło wtedy do skutku. Od tego czasu wzrosło poparcie dla przepisów zakazujących wykorzystywania zwierząt w cyrkach (o 20 pkt. proc.) i trzymania psów na uwięzi (o 9 pkt. proc), natomiast zmniejszyła się aprobata odejścia od uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia (o 13 pkt. proc.). Stosunek do zakazu hodowli zwierząt na futra jest taki sam, jak zarejestrowany dwa i pół roku temu.