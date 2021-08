8 trendów, które będą kształtować rynek produktów dla zwierząt

W oparciu o wnioski z badań rynkowych i ponad 100 wywiadów z ekspertami z branży, w eksperci Puriny zidentyfikowali 8 trendów, które będą kształtować – lub już kształtują – przyszłość opieki nad zwierzętami domowymi, a także zdefiniowali 6 wyzwań.

Autor: pp

Data: 05-08-2021, 10:50

Rośnie liczba właścicieli zwierząt domowych; fot. unsplash.com

Trendy na rynku produktów dla zwierząt

1. Wzrost liczby właścicieli zwierząt domowych. Niedawno opublikowane dane Euromonitora pokazują gwałtowny wzrost liczby właścicieli zwierząt domowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W porównaniu z rokiem 2019, w którym wzrost populacji zwierząt domowych wyniósł 3 mln, w 2020 roku całkowita populacja zwierząt domowych w całym regionie zwiększyła się o 5,1 mln, co stanowi wzrost o 70%.

2. Zmiany w przyszłości pracy w związku z powszechnym wymogiem pracy zdalnej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

3. Przestawienie na handel elektroniczny. Historyczny wzrost udziału handlu elektronicznego został dodatkowo wzmocniony poprzez wprowadzony w ubiegłym roku wymóg zachowania dystansu społecznego.

4. Rosnąca preferencja dla alternatywnych źródeł surowców i białek. Malejące zasoby naturalne na świecie powodują silniejszą presję na ograniczenie konsumpcji lub znalezienie alternatywnych źródeł surowców. Co więcej, ponieważ milenialsi traktują swoje zwierzęta domowe jak członków rodziny, coraz więcej pupili jest karmionych zgodnie z zasadami diety fleksitariańskiej – uwzględniając zarówno pokarm na bazie białek zwierzęcych, jak i roślinnych.

5. Ciągły popyt na bardziej naturalną żywność wynikający zarówno z troski o zdrowie, jak i o dobrobyt zwierząt.

6. Większe zrozumienie społecznego wpływu posiadania zwierząt domowych oraz możliwości pozytywnego oddziaływania na ludzkie zdrowie, edukację i społeczność.

7. Proste, zoptymalizowane rozwiązania wyposażone w sztuczną inteligencję, w tym spersonalizowane żywienie. Ludzie coraz częściej zwracają się ku inteligentnym sposobom zarządzania różnymi aspektami swojego życia za pomocą technologii cyfrowej napędzanej przez big data, sztuczną inteligencję i inteligencję predykcyjną. Zapewnia ona konsumentom lepsze doświadczenia i nowe usługi w różnych obszarach, dlatego ich oczekiwania względem bezproblemowych, dostosowanych do ich potrzeb i wygodnych produktów i rozwiązań w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi będą coraz większe.

8. Nowe wymagania dotyczące przejrzystości korporacyjnej. Konsumenci chcą mieć możliwość ocenić wpływ ich decyzji zakupowych na środowisko i dobrostan zwierząt w łańcuchu wartości, chcą także mieć dostęp do przejrzystej informacji o składzie.

Wyzwania, przed którymi stanie branża produktów dla zwierząt

1. Odporność łańcucha dostaw. W 2020 r. producenci stanęli w obliczu bezprecedensowych wyzwań w związku z globalną pandemią. Przeszkody w dostępie do siły roboczej, zaopatrywaniu się w surowce lub w handlu transgranicznym w niektórych przypadkach miały wpływ na zapasy i mogą wpłynąć na najbliższą przyszłość.

2. Nierówny dostęp do przystępnych cenowo produktów do pielęgnacji zwierząt domowych. Jest on związany zarówno z dostępnością, jak i wpływem pandemii na dochody.

3. Niedobór składników i konieczność kontrolowania dostępności zasobów, aby nie przekroczyć ograniczeń planety.

4. Nasze zobowiązanie do zerowej emisji netto i potencjalne nowe modele biznesowe.

5. Wpływ pozyskiwania surowców i opakowań na środowisko naturalne i przyszłość planety.

6. Ciągłe zmiany technologiczne w gospodarce i sposobie życia oraz produkcji żywności dla zwierząt domowych.

- Jesteśmy w trakcie definiowania nowych celów i weryfikacji naszych zobowiązań, aby upewnić się, że możemy działać zgodnie z ograniczeniami planety i pozytywnie wpływać na ludzi i całe społeczeństwo. Dzięki temu będziemy mogli sięgać coraz dalej i szybciej osiągać postępy w kwestiach społecznych, konsekwentnie dążąc do naszego celu – zapewnienia lepszego życia dla zwierząt i ludzi, którzy je kochają – mówi Jeff Hamilton, CEO w Nestlé Purina PetCare EMENA.