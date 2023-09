Słynna rybna przekąska z ryżem i pomidorami to dziś jeden z kulinarnych symboli czasów PRL. Przed laty charakterystyczna czerwona konserwa była tak lubiana i doceniana, że współcześni fani postawili jej pomnik. Jak powstało i gdzie potem emigrowało popularne danie? Oto krótkie dzieje apetycznej dumy Zachodniego Pomorza.

Paprykarz szczeciński był tak popularny, że doczekał się swojego pomnika/fot. paprykarz.szczecin.pl

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku większość obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mogła jedynie marzyć o egzotycznych, dalekomorskich podróżach i próbowaniu oryginalnych potraw z odległych zakątków globu. Nieoczekiwanie smak z dalekiego świata przywędrował do naszego kraju w postaci dania, inspirowanego afrykańskim przysmakiem o nazwie chop – chop, składającego się z ryżu, ryb, warzyw i pikantnych przypraw. Mowa o popularnym przed laty paprykarzu szczecińskim, który do dziś ma liczne grono fanów.

Kultowa puszka z czasów PRL. Jak powstał paprykarz szczeciński?

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku flota należąca do Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf w Szczecinie nawiązała współpracę z firmami z Kenii, Ghany czy Nigerii. Dzięki tej kooperacji szczecińskie trawlery mogły wypłynąć na szerokie wody Oceanu Indyjskiego. Pracujący na statkach rybacy odpoczywając po połowach schodzili na ląd, gdzie byli częstowani przez miejscową ludność potrawami kuchni afrykańskiej. Jednym z najczęściej podawanych dań był chop – chop składający się m.in. z ryżu, warzyw oraz bardzo ostrych, aromatycznych przypraw.

Inspiracją do stworzenia paprykarza szczecińskiego było afrykańskie danie chop-chop/Fot. Shutterstock

Składnikiem tego popularnego w Afryce przysmaku było także mięso. Najczęściej rybie, ale zdarzało nam się także próbować chop - chop z dodatkiem wołowiny czy wieprzowiny. Jednym z marynarzy, który brał udział w tamtych ekspedycjach był technolog Wojciech Jakacki. Kuchnia z Czarnego Lądu tak mu zasmakowała, że kiedy awansował i został dyrektorem szczecińskiej przetwórni postanowił wykorzystać swoje doświadczenia i obserwacje i przenieść na grunt Polski tamten charakterystyczny smak. I tak to się wszystko zaczęło – wspomina Jacek Jastrzębski dawny pracownik Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf, który w szczecińskiej firmie przepracował 47 lat.

Międzynarodowe inspiracje: nigeryjska przyprawa i węgierskie pomidory

Kiedy zamknięte w metalowej puszce egzotyczne danie o afrykańskim rodowodzie zaczęło być popularne, wśród klientów pojawiły się plotki, że powstaje z tzw. ścinków rybnych. Okazuje się, że historia rozpowszechniana przez smakoszy, którym paprykarz nie przypadł do gustu, nie ma nic wspólnego z prawdą. Proces cięcia bloków rybnych, w trakcie którego powstawały mięsne skrawki był możliwy dopiero wiele lat później, kiedy na morzach pojawiły się statki nowszego typu. Na ich pokładzie filetowano ryby, zamrażano w sporych rozmiarów blokach, a następnie dzielono na kostki lub paluszki.

A tymczasem podstawą naszego dania była ryba afrykańska pagrus mrożona w całości i parowana w Polsce. Później zastąpiła ją makrela, która pochodziła z północnego Atlantyku. Odmiana, której używaliśmy nazywała się Colias, a poszczególne osobniki były całkiem pokaźne, bo miały około 60-80 cm długości. Pomidorowy kolor oraz smak zapewniała paprykarzowi sprowadzana specjalnie z Węgier pulpa pomidorowa. Natomiast za charakterystyczny aromat odpowiadała przyprawa Prima z Nigerii, której bazą była ostra papryczka – dodaje Jacek Jastrzębski.

Jeden ze statków Gryfa, który poławiał składniki paprykarza/Fot. paprykarz.szczecin.pl

Po wielu próbach i kulinarnych eksperymentach udało się w końcu wykreować ten niepowtarzalny smak. Upór i determinacja pracowników sprawiły, że w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf w Szczecinie powstało międzynarodowe danie łączące elementy kuchni z różnych zakątków świata.

Puszki na mały i większy głód + ogórkowy bonus dla fanów paprykarza

Gotowy paprykarz został zapakowany do puszek wytworzonych z blachy, bo tylko taki materiał był wówczas dostępny na rynku. Konserwy występowały w dwóch rozmiarach: jedna o gramaturze 175 gramów na zaspokojenie małego głodu i druga, większa o pojemności 310 gramów. Co ciekawe po otwarciu opakowania na wierzchu szczecińskiego przysmaku w oryginalnej wersji, można było zobaczyć plasterek kiszonego ogórka, który ponoć świetnie komponował się z rybną sałatką. Nazwa paprykarz nawiązywała do składu i charakteru dania, a przymiotnik szczeciński miał upamiętniać ostatnie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich, które powstało w stolicy regionu zachodniopomorskiego w 1957 roku. Natomiast pierwsza puszka z paprykarzem zjechała z taśmy produkcyjnej pod koniec 1967 roku.

Nowy i oryginalny towar eksportowy

Jak tylko paprykarz trafił na sklepowe półki, które w czasach PRL nie uginały się od nadmiaru produktów, zaczął cieszyć się ogromną popularnością.

Świadectwo racjonalizatorskie przyznane twórcom paprykarza szczecińskiego/Fot. paprykarz.szczecin.pl

Może dlatego, że był czymś nowym, oryginalnym, dotąd niespotykanym. Wcześniej klienci mogli co najwyżej kupić zapakowany do puszki kawałek ryby w towarzystwie sosu pomidorowego lub zalewy z oleju. To paprykarz był konkretnym daniem, które można było zjeść na zimno lub na ciepło, czyli tak jak był spożywany w Afryce – zastanawia się Jacek Jastrzębski.

Szczeciński smakołyk szybko stał się jednym z wziętych towarów eksportowych, który trafił nie tylko do zaprzyjaźnionych krajów demokracji ludowej, ale także do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Wybrzeża Kości Słoniowej. W sumie pikantnym paprykarzem z dalekiej Polski zajadali się mieszkańcy aż 32 krajów.

Ostatnia puszka paprykarza szczecińskiego. Kiedy kultowy produkt przeszedł do historii?

Niestety szczeciński Gryf nigdy nie zastrzegł receptury na bazie której przyrządzano słynne rybne danie. Dlatego dziś produkt o podobnym składzie, wykorzystujący dawną nazwę, wytwarzany jest w kilku miejscach na terenie naszego kraju. Nawet gdyby Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich dopełniło formalności, nie mogłoby pobierać honorariów za udostępnienie prawa do wykorzystania procesu technologicznego. Firma została zlikwidowana w 2001 roku, a 5 lat wcześniej wyprodukowana została ostatnia puszka paprykarza.

W 2000 roku wojewoda zachodniopomorski wpisał kultową konserwę na listę wyrobów regionalnych, a 10 lat później szczeciński specjał trafił do rejestru produktów tradycyjnych prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sentymentalny powrót do przeszłości. Słynny paprykarz ma swój pomnik

Rodzinny urlop w ośrodku Funduszu Wczasów Pracowniczych czy studenckie wędrówki po górach z plecakiem nie mogły obyć się bez puszki rybnego smakołyku ze Szczecina. Największym sentymentem darzy dziś paprykarza pokolenie, którym popularna czerwona konserwa z żółtym napisem przypomina dawne wakacyjne podróże czy miniony czas młodości. Na Zachodnim Pomorzu danie wyprodukowane w latach sześćdziesiątych przez szczecińskiego Gryfa było i jest produktem kultowym. Nic dziwnego, że doczekało się uhonorowania w postaci… pomnika. Metalowa instalacja przedstawiająca ogromną czerwoną puszkę stanęła na placu Gryfitów na wyspie Łasztownia mieszczącej się w Śródmieściu Szczecina.

Instalację przedstawiającą puszkę paprykarza można podziwiać w centrum Szczecina/Fot. paprykarz.szczecin.pl

W ten sposób chcieliśmy odświeżyć pamięć o naszym paprykarzu. Moim wielkim marzeniem jest także zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu, na który moglibyśmy zaprosić producentów z różnych miast, przygotować prezentację i degustację oraz powołać komisję, która oceniałaby smak dzisiejszych wyrobów i porównywała do kultowego produktu z czasów PRL. Myślę, że taki festiwal byłby atrakcyjnym wydarzeniem zarówno dla firm zajmujących się przetwórstwem ryb jak i dla smakoszy – zapewnia Jacek Jastrzębski.

Emerytowany pracownik szczecińskiego Gryfa zastrzegł w urzędzie patentowym wzór słynnej puszki. Oznacza to, że przedsiębiorstwa produkujące danie przypominające paprykarz, nie mogą wykorzystywać opakowania, które powstało w latach sześćdziesiątych XX wieku. Miniatura oryginalnej konserwy została nawet wystawiona na jednej z aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ostatecznie sprzedana za około 2000 złotych.

Choć paprykarz szczeciński przestał być produkowany wiele lat temu, do dziś jest darzony wielkim sentymentem/Fot. paprykarz.szczecin.pl







