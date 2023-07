Dino zamierza rozwijać moce istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę w wielkopolskiej Kłodzie, a także uruchomić drugi zakład mięsny w Jastrowie oraz uruchamiać mniejsze zakłady rozbioru mięsa w okolicy wybranych centrów dystrybucyjnych.

Dino stawia na inwestycje w zakłady mięsne; fot. PAP/CTK

Każdy sklep Dino posiada tradycyjne stoisko mięsne z obsługą, a mięsa i wędliny są dostarczane przez zakład mięsny Agro-Rydzyna, podmiot zależny w całości kontrolowany przez Dino Polska.

Zakład mięsny prowadzony przez Agro-Rydzynę jest zlokalizowany w Kłodzie w woj. wielkopolskim i tam właśnie trwa rozbudowa. Tymczasem drugi zakład uboju i przetwórstwa mięsa zacznie budować się jesienią tego roku, w sąsiedztwie centrum logistycznego Dino w Jastrowiu (woj. wielkopolskie).

Dino planuje uruchamiać mniejsze zakłady rozbioru mięsa w okolicy wybranych centrów dystrybucyjnych.

Opieranie sprzedaży mięsa o własny zakład może nieść ryzyka.

Lada mięsna w Dino

Lada mięsna i smaczne wędliny w przystępnych cenach to jedna z dużych zalet sieci Dino wymieniana przez klientów, m.in. na formach internetowych poświęconych zakupom w Dino.

- W 2022 r. produkty i towary dostarczone przez Agro-Rydzynę wygenerowały blisko 14% przychodów ze sprzedaży Dino Polska - napisano w rocznym raporcie Dino Polska.

Dino inwestuje w Agro-Rydzynę. Rozbudowa zakładu w Kłodzie i budowa nowego w Jastrowie

W związku z rozwojem sieci sklepów, w planach są również inwestycje w produkcję mięs i wędlin.

A tych sklepów cały czas przybywa. Jak już pisaliśmy, na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczy 2272 sklepy, w tym 116 nowych obiektów otwartych w pierwszym półroczu 2023 r.

W marcu br. Dino podawało, że planowane nakłady inwestycyjne na 2023 r. to około 1,3 mld zł, na co w głównej mierze, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się wydatki na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa w innym regionie Polski.

Jak podawał portal pzl24.pl, o rozszerzeniu inwestycji przez sieć Dino zdecydowała bardzo dobra lokalizacja Jastrowia. Już w momencie oddania do użytku Centrum Logistycznego, czyli w 2016 roku, przedstawiciele Dino podkreślali wielką przychylność władz gminy oraz dogodne położenie u zbiegu dwóch dróg krajowych – nr 11 i nr 22, co umożliwia dogodny dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych. Do tego gmina Jastrowie dysponowała rozległym terenem inwestycyjnym przeznaczonym do zagospodarowania przemysłowego.

Dino będzie inwestować w mniejsze zakłady mięsne

Ale to nie wszystko. We wspomnianym już raporcie rocznym Dino deklarowało, że w ciągu następnych kilku lat zamierza dokonać dodatkowych inwestycji wspierających otwieranie nowych sklepów, w tym: uruchamiać mniejsze zakłady rozbioru mięsa w okolicy wybranych centrów dystrybucyjnych.

Markety Dino są obecnie obsługiwane przez siedem centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Krotoszynie, Rzeszotarach, Wolborzu, Jastrowiu, Łobzie, Sierpcu i Sieroniowicach. W maju zarząd Dino Polska poinformował o podjęciu decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim. Spółka oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

Produkty Agro-Rydzyny w sklepach Dino. Czym się wyróżniają?

Głównym surowcem wykorzystywanym przez Agro-Rydzynę są półtusze wieprzowe. Zgodnie z polityką firmy produkty Agro-Rydzyny nie zawierają mięsa oddzielanego mechanicznie (MOM) ani oleju palmowego, a co rok dokonuje się przeglądu receptur m. in. pod kątem zawartości tłuszczu, soli, konserwantów i innych dodatków.

- W 2022 r. ulepszono receptury około 60% wędlin wytwarzanych przez Agro-Rydzynę i oferowanych w sklepach Dino. W specyfikacjach surowców dostarczanych do Agro-Rydzyny określone są szczegółowe parametry, dzięki którym zakład mięsny selekcjonuje surowce o odpowiedniej zawartości tłuszczu, a klienci marketów Dino otrzymują świeże mięso o możliwie najmniejszej zawartości tłuszczu. W celu utrzymania wysokiej jakości produktów, Agro-Rydzyna do produkcji wędlin używa głównie naturalnych osłonek, zamiast osłonek sztucznych - podano w rocznym raporcie.

W 2022 r. Agro-Rydzyna została wyróżniona w programie "Doceń polskie" certyfikatem "Top produkt" za produkt Kiełbasa rydzyńska oraz certyfikatem „Najwyższa jakość”, za najwyższą jakość przetwórstwa mięsnego opartą na nowoczesnych technologiach, staropolskich recepturach i polskiej tradycji kulinarnej oraz wzorcowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, przyznawanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.

Zakład mięsny w portfolio Dino. Ryzyka

Jednak opieranie sprzedaży mięsa o własny zakład może nieść ryzyko. Spółka zwracała już w swoich raportach uwagę na to, że "w przypadku zakłócenia produkcji w zakładzie mięsnym prowadzonym w ramach Grupy Dino Polska Spółka może zostać zmuszona do znalezienia innego dostawcy lub dostawców, co może być utrudnione w krótkim czasie."

