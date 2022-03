AgroUnia chce dopuścić sprzedaż "mięsa od sąsiada". Co na to branża?

AgroUnia zaproponowała, aby zezwolić na tzw. sprzedaż międzysąsiedzką produktów mięsnych "bez pośredników i tzw. instytucji państwowych". Pomysłowi przeciwna jest branża mięsna, która określa go jako “wolną amerykankę”.

AgroUnia chce, aby zezwolić na tzw. sprzedaż międzysąsiedzką mięsa i wyrobów. Czy to dobry pomysł? fot. PAP/Darek Delmanowicz

Mięso od rolnika. Co postuluje AgroUnia?

AgroUnia postuluje uproszczenie przepisów w sprawie produkcji mięsa na własne potrzeby oraz sprzedaży przez rolnika.

Chodzi o to, by każdy mógł kupić świnie od gospodarza na własne potrzeby i zrobić z niej wyroby dla siebie i swojej rodziny - ocenia organizacja.

Andrzej Waszczuk, pomysłodawca inicjatywy wyjaśnia w serwisie AgroUnii agrolajt.pl, że pozwoliłoby to utrzymać przy życiu małe, rodzinne gospodarstwa, a konsumenci będą mieli niższą cenę i świeższy produkt.

AgroUnia przekonuje, że w przypadku sprzedaży międzysąsiedzkiej cena dla konsumenta byłaby dużo niższa, a mięso byłoby sprzedawane bez pośredników “z gwarancją jakości i świeżości.”

Jak można legalnie dokonać uboju na własne potrzeby?

Obecnie, aby wykonać ubój np. świni na własne potrzeby na terenie gospodarstwa, należy posiadać stosowne uprawnienia potwierdzone (bezpłatnym) kursem przeprowadzanym przez powiatowych lekarzy weterynarii. Ubój, który musi być także przeprowadzony przy użyciu odpowiedniego sprzętu, należy też zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii oraz ARiMR.

Zaliczenie kursu nie pozwala jednak na wprowadzanie mięsa do obrotu.

– Musi być ono spożyte w obrębie gospodarstwa, niedopuszczalne jest natomiast przemieszczanie go poza gospodarstwo (czy to na drodze sprzedaży, czy też darowizny) – mówi w rozmowie z farmer.pl Paweł Śpiewak, powiatowy lekarz weterynarii w Opocznie.

Branża mięsna ocenia pomysł AgroUnii

O ocenę pomysłu AgroUnii poprosiliśmy Janusza Rodziewicza. Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że branża mięsna jest przeciwna tego rodzaju poluzowaniu obecnie obowiązujących przepisów.

- Rzeczywiście kiedyś było tak, że np. będąc na wczasach można było pójść z kanką i kupić mleko od rolnika, natomiast nie wiadomo było z jakiej krowy to mleko pochodziło i jak było przechowywane. Dzisiaj jesteśmy na trochę innym etapie. Oceniamy, że byłoby to dyskryminowanie zakładów mięsnych, które działają na zupełnie innych warunkach, mają pozwolenia, lekarzy weterynarii, chłodnie i cały łańcuch produkcji od pola do stołu, którego pilnują. Tymczasem jest to pomysł na zasadzie "zróbmy partyzantkę". Wydaje mi się, że jako kraj jesteśmy już na nieco innym etapie rozwoju - dodaje.

Dlaczego rolnicy nie korzystają z RHD?

Rodziewicz wskazuje, że rolnicy, którzy chcą we własnym zakresie sprzedawać mięso, mogą korzystać z przepisów o Rolniczym Handlu Detalicznym.

- Wystarczy spełnić wymogi i ewidencjonować działalność, a na sprzedaż do 100 tys. zł obowiązuje zerowa stawka VAT. To już całkiem spora skala handlu, natomiast powyżej tej kwoty płaci się 2 proc. podatku od obrotu. Rolnicy powoli wchodzą w RHD, natomiast w praktyce niewielu z nich decyduje się na działalność handlową. Wykorzystują to tzw. handlarze, którzy odkupują od rolników mięso i sprzedają na bazarach rozwijając w ten sposób szarą strefę.

Prezes SRW RP wskazuje, że poluzowanie przepisów to osłabienie kontroli nad bezpieczeństwem żywności.

- Kontrola zakładów mięsnych jest dziś kolosalna, naciski są ogromne, a tu pojawia się wolna amerykanka, gdzie rolnicy często nie mają chłodni, przez co nie wiadomo czy mięso jest w ogóle schłodzone po uboju. Pozbawiamy się w ten sposób bezpieczeństwa żywności. Jako branża jesteśmy w stanie zaakceptować Rolniczy Handel Detaliczny, który się rozwija, ale nie idźmy w zupełnie wolną amerykankę - podsumowuje.