Akt oskarżenia wobec 9 osób ws. uboju bydła

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ws. organizacji hodowli zwierząt

Sprawa ta odbiła się w zeszłym roku szerokim echem w mediach i wywołała dyskusję dotyczącą warunków uboju i chowu krów. Śledztwo związane było z doniesieniami TVN24 ze stycznia ub.r. Stacja ta wyemitowała wtedy reportaż o nielegalnym uboju chorych krów, który odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w okolicach Ostrowi Mazowieckiej.

Śledztwo prowadzono od końca stycznia ub.r. Jak mówiła PAP jesienią zeszłego roku rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz, krowy transportowane do ubojni w Kalinowie były chore lub po ocieleniu, w związku z czym miały problemy z poruszaniem się. Podczas transportu zwierzęta były układane jedne na drugich. Następnie wyciągano je z samochodów za pomocą wyciągnika i lin przymocowanych do nóg lub rogów. Powodowało to dodatkowe uszkodzenia ciała i cierpienie zwierząt.

W poniedziałek ostrołęcka prokuratura poinformowała, że zakończyła śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy uboju bydła w tej rzeźni. Jak przekazała prokuratura, aktem oskarżenia objętych zostało dziewięć osób, m.in. właściciel ubojni, osoby dokonujące uboju bydła i dostawcy oraz lekarze weterynarii.

"W toku śledztwa przedstawiono im zarzuty znęcania nad zwierzętami połączonego ze szczególnym okrucieństwem, oszustwa połączonego z naruszeniem ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz niedopełnienia obowiązków i poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" - poinformowała prokuratura.

Jak zaznaczono w śledztwie, trzech z oskarżonych przyznało lub częściowo przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, zaś pozostałych sześciu oskarżonych nie przyznało się do stawianych im zarzutów. "Za zarzucane oskarżonym czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności" - podała prokuratura.

Wkrótce po doniesieniach medialnych dotyczących tej ubojni Główny Inspektorat Weterynarii cofnął zgodę na prowadzenie działalności rzeźni. "Organizacje branżowe są zgodne, trzeba podjąć zdecydowane działania w celu naprawienia sytuacji i zero tolerancji dla patologii" - mówił w lutym zeszłego roku ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.