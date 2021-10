Aktywiści apelują o zaprzestanie rozwoju hodowli ośmiornic

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie ośmiornicami. Compassion in World Farming wzywa sektor akwakultury do całkowitego zaprzestania rozwoju hodowli tych głowonogów.

Compassion in World Farming wzywa sektor akwakultury do całkowitego zaprzestania rozwoju hodowli ośmiornic. fot. PAP/PA/Sandra Simunović/PIXSELL

Ośmiornice budzą coraz większe zainteresowanie

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie ośmiornicami: w nagrodzonym Oscarem filmie dokumentalnym „Czego nauczyła mnie ośmiornica” przedstawiono niektóre z niesamowitych powodów dla których te głowonogi nas zafascynowały, w tym ich inteligencję, ciekawość i niewiarygodną umiejętność zmiany własnego wyglądu.

Niestety, jak wskazuje Compassion Polska, ośmiornice stały się również przedmiotem zainteresowania z niewłaściwych powodów.

- Dziko odławiane ośmiornice są spożywane na całym świecie, w szczególności w kilku krajach śródziemnomorskich w Europie, a także w Azji i Meksyku. Ostatnio odnotowano duży popyt na ośmiornice na innych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. Dlatego też wzrosła presja na ten gatunek, co doprowadziło do zmniejszenia dzikich populacji. Rosnący popyt na rynku i wzrost cen sprawiły, że przemysł spożywczy chętnie hodowałby ośmiornice w niewoli - czytamy w raporcie organizacji.

Ośmiornica zwyczajna, Octopus vulgaris, to najpopularniejszy gatunek będący przedmiotem zainteresowania hodowców w Europie, a naukowcy, głównie w Hiszpanii, badają możliwość hodowania tych zwierząt w klatkach z sieci na otwartym morzu oraz zbiornikach na lądzie. Poza Europą istnieją również plany hodowli ośmiornic w Japonii i Meksyku.

Fermy ośmiornic - dlaczego nie?

Compassion Polska wskazuje, że wyjątkowe cechy ośmiornic sprawiają, że nie nadają się one do intensywnej hodowli: ośmiornice są z natury samotnikami, są bardzo dociekliwe i inteligentne, w środowisku hodowlanym zapewnienie im mięsożernej diety byłoby niemożliwe, niewiele wiadomo na temat ich złożonych potrzeb w zakresie dobrostanu i cierpienia w niewoli, to delikatne organizmy, które łatwo zranić.

Aktywiści wskazują ponadto, że obecnie nie istnieje naukowo potwierdzona metoda humanitarnego uboju ośmiornic, nie ma obecnie przepisów prawnych, które chroniłyby dobrostan hodowanych ośmiornic. Brak jest również zgodności ze strategicznymi wytycznymi UE w dziedzinie akwakultury (SAG).

Podsumowując, Compassion Polska stoi na stanowisku, że poważne problemy środowiskowe i dotyczące dobrostanu zwierząt, jakie wiążą się z hodowlą ośmiornic, oznaczają, że nie może ona być zgodna z nowymi strategicznymi wytycznymi UE w sprawie zrównoważonego rozwoju akwakultury.

W związku z tym, aby zapobiec niepotrzebnemu cierpieniu i szkodom dla środowiska, Compassion

in World Farming wzywa sektor akwakultury do całkowitego zaprzestania rozwoju hodowli

ośmiornic.