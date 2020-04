Aldi: do końca 2025 wycofamy jaja z chowu klatkowego w produktach marek własnych

Aldi do końca 2020 roku zrezygnuje z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej. Sieć obniży także emisję gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40 procent względem roku 2015, a do końca 2025 wycofa jaja z chowu klatkowego w produktach marek własnych.