Pojawiająca się nagle pokrzywka, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, a nawet trudności z oddychaniem. To mogą być objawy alergii na mięso, tzw. syndromu alfa-gal, którego powodem jest ukąszenie przez kleszcza. W Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób cierpi na tę dolegliwość

Alergia na mięso po ugryzieniu kleszcza; fot. unsplash José Ignacio Pompé

Alergia na mięso

Według opublikowanego właśnie raportu amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), od 2010 roku w Stanach Zjednoczonych ponad 100 tys. osób nabawiło się uczulenia na czerwone mięso. Uczulenia specyficznego, bo wywołanego ukąszeniem kleszcza. Jednak eksperci uważają, że ludzi dotkniętych tą przypadłością nazywaną syndromem alfa-gal może być o wiele więcej, tylko o tym nie wiedzą.

Reakcja alergiczna pojawia się, gdy zakażona osoba zje wołowinę, wieprzowinę, dziczyznę lub inne mięso ssaków, a nawet po spożyciu mleka, żelatyny lub innych produktów odzwierzęcych. Jak opisują niektórzy chorzy, bywa to doświadczenie przerażające. Osoby z syndromem alfa-gal mogą mieć różne objawy: wysypkę, wymioty, nudności, biegunkę, silny ból brzucha, problemy z oddychaniem, zawroty głowy, obrzęk warg, gardła, języka lub powiek. W przeciwieństwie do niektórych innych alergii pokarmowych, których objawy pojawiają się tuż po jedzeniu, w tym wypadku reakcja pojawia się kilka godzin później. Stąd trudność w rozpoznaniu choroby. Co więcej, niektórzy pacjenci mają tylko objawy żołądkowe, dlatego Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne zaleca, by osoby z niewyjaśnioną biegunką, nudnościami lub bólami brzucha badać pod kątem tego syndromu.

Wywołuje go nie zarazek, lecz cukier - galaktoza-alfa-1,3-galaktoza, nazywana alfa-gal. Cukier ten znajduje się w mięsie ssaków, a także w… ślinie kleszcza. Kiedy dostaje się do organizmu przez skórę, wyzwala odpowiedź immunologiczną i może prowadzić do ciężkiej reakcji alergicznej. Naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali takie reakcje u pacjentów przyjmujących lek przeciwnowotworowy wytwarzany w mysich komórkach zawierających cukier alfa-gal. W 2011 roku ustalono, że syndrom może rozprzestrzeniać się też przez ukąszenia kleszczy. Powiązano go z gatunkiem Amblyomma americanum, który jest najbardziej powszechny we wschodnich i południowych Stanach Zjednoczonych.

Jedno z opublikowanych właśnie badań dotyczyło wyników testów z lat 2017-2022 z głównego amerykańskiego laboratorium komercyjnego wykrywającego przeciwciała alfa-gal. Liczba osób z pozytywnym wynikiem testu wzrosła z około 13 000 w 2017 roku do 19 000 w 2022 roku. Zdaniem ekspertów przyczyn tego wzrostu jest wiele, m.in. coraz większy zasięg występowania, większa liczba osób mających z nimi kontakt, ale też większa świadomość lekarzy, którzy dowiadują się o chorobie i zamawiają testy.

Osobom, u których wykryto syndrom alfa-gal, lekarze doradzają zmianę diety, noszenie adrenaliny i unikanie ukąszeń kleszczy. U niektórych osób alergia może zniknąć. Zdarza się to u około 15- 20 proc. pacjentów, ale kluczem jest unikanie ponownego ukąszenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl