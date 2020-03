Amerykanie wydłużają termin spożycia dla jaj

Zmiana podejścia Amerykanów powoduje również, że jaja które trafiły już do innych kanałów sprzedaży (na przykład do punktów gastronomicznych) zostaną zwrócone, przepakowane i trafią do sprzedaży detalicznej. Tym sposobem rząd chce zapewnić konsumentom większy dostęp do bezpiecznej i niedrogiej żywności.

W USA jaja są jednym z podstawowych produktów, który gromadzą obywatele w czasach epidemii. Ceny jaj na rynku hurtowym notują rekordowe wzrosty. Mówi się o wyczerpaniu zaplanowanych zapasów na Wielkanoc. Należy mieć na uwadze, że Amerykanie to gigantyczni producenci przetworów jajecznych, co może w krótkim terminie zachwiać podażą na innych rynkach, zwłaszcza azjatyckich.