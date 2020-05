Analiza: Mięso najtańsze w sklepach w woj. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim

Od początku kwietnia 2019 r. do końca ub. miesiąca cielęcina w promocji kosztowała średnio 35,61 zł/kg, wołowina – 21,74 zł/kg, a wieprzowina – 14,03 zł/kg. Drób miał cenę 9,71 zł/kg. Dr Maria Andrzej Faliński ze Stowarzyszenia „Forum Dialogu Gospodarczego” wyjaśnia, że drobiarze są w ciężkiej sytuacji, odkąd przestali sprzedawać za granicę połowę swojej produkcji. Dlatego ich mięso jest tak tanie na tle innych. Wieprzowina jest z nim powiązana konkurencyjnie, więc nie może sięgać po wyższe ceny. Dławi ją też ograniczony eksport. W podobnej sytuacji jest wołowina, do niedawna eksportowana w ponad 90%. Szczególnym przypadkiem jest cielęcina, której jest mało na rynku. Do tego załamał się rosnący od lat import cieląt. Rodzima produkcja spadała. I na to nałożył się kryzys wirusowy.

– Od zawsze cielęcina była jednym z najdroższych mięs, a drób należał do tych najtańszych. Znacznie mniej kosztuje produkcja kilograma mięsa drobiowego niż cielęcego. W ostatnim roku na ceny wpływały też choroby zwierzęce. Przez ASF zdrożała wieprzowina. We wszystkich przypadkach znaczenie mają rosnące koszty utrzymania hodowli, rozbiórki mięsa, transportu i przechowywania. Są one powiązane z podwyżkami cen energii i paliw – mówi Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland.

Polacy najdrożej kupują mięso w promocji w woj. podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim, a najtaniej w świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. – W woj. Podlaskim i zachodniopomorskim podwyższa cena wynika ze stosunkowo słabego nasycenia handlem sieciowym i sieci logistycznej. Na Śląsku z kolei decyduje silny, skoncentrowany popyt środowiska miejskiego. Mniejsze ceny w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim wynikają z niskiego poziomu dochodów. W kujawsko-pomorskim znaczenie ma obfita podaż – stwierdza dr Faliński.

Cielęcina na wagę w promocji jest najtańsza w woj. warmińsko-mazurskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim – ok. 35 zł/kg. Z kolei najdroższa jest w zachodniopomorskim, podlaskim i podkarpackim – niewiele ponad 36 zł/kg. – Różnice są naprawdę minimalne i raczej niezauważalne przez konsumentów. Ci, których stać na regularne spożywanie tego rodzaju mięsa, z pewnością tego nie kalkują – komentuje Karol Kamiński z Grupy AdRetail.