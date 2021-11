Animex: 2021 najtrudniejszym rokiem obecności ASF w Polsce

- Jeśli chodzi ASF 2021 jest najtrudniejszym rokiem w historii Polski. Jeśli chodzi o same statystyki na temat liczby ognisk, można to jeszcze porównać do 2020 r., ale diabeł tkwi w szczegółach - mówi Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations Animex Foods Sp. z o.o.

Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations Animex Foods Sp. z o.o. fot. PTWP

Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations Animex Foods Sp. z o.o. był gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. Zobacz debatę "Mięso w sieci wyzwań" z jego udziałem:

Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations Animex Foods Sp. z o.o. przyznał, że jeśli chodzi ASF 2021 jest najtrudniejszym rokiem w historii Polski.

- Jeśli chodzi o same statystyki na temat liczby ognisk, można to jeszcze porównać do 2020 r., ale diabeł tkwi w szczegółach. Ogniska wybuchły bowiem w miejscach, które stanowią o polskim sektorze wieprzowym. To zagłębia hodowli: południowa część województwa łódzkiego, linia Żuromin-Lubawa i południowa Wielkopolska z woj. lubuskim. Uderzenie w te obszary oznacza, że 30-35 proc. pogłowia trzody znalazło się w trzeciej strefie - dodał.

Dominiak wskazał, że problem nie polega na samych ogniskach.

- Mamy określony system dla hodowców, rekompensaty. To, że spora część ferm, które realizują produkcję znalazła się z trzeciej strefie oznacza, że podaż żywca przekłada się w dużo większej skali i ten skok miał miejsce w okresie wakacji i w III kwartale. To mocno nas dotknęło jako największego producenta w kraju. Na początku sierpnia tylko jeden nasz zakład zajmował się skupem trzody z trzeciej strefy, a pod koniec miesiąca była to już większość zakładów. Wynikało to z sytuacji rynkowej, ale i odpowiedzialności Grupy Animex - dodał.

Animex: Co zrobić z wieprzowiną z trzeciej strefy?

W ocenie Dominiaka tak duża podaż mięsa z III strefy napotkała na nie do końca udrożnione kanały dystrybucji.

- Zrodziło to konieczność współpracy z sieciami żeby dotrzeć do konsumenta. Niestety, takie mięso nie może być eksportowane nawet na rynki państw UE, co jest wielkim problemem i nie tylko w przypadku mięsa. Warto przypomnieć, że 25 proc. tucznika to uboczne produkty typu pet food. Zagospodarowanie tej ćwierci nieprzeznaczonej dla człowieka też zostało nam utrudnione. Podsumowując, ze statystyk nie wygląda to tak groźnie, ale miejsce gdzie ogniska się znalazły determinują problem jeśli chodzi o ASF i ograniczenia eksportowe - dodał.

Przedstawiciel Grupy Animex zauważył, że w 2021 r. ASF statystycznie dotknął mniejsze gospodarstwa, które mniej skutecznie radziły sobie z bioasekuracją.

- Jaka będzie przyszłość? Ważne jest dla nas to, że jako branża nauczyliśmy się pracować z mięsem z III strefy. ASF i grypa ptaków to dwa zjawiska chorobowe, które stają się pewną normą, chociaż o grypie mówiliśmy jeszcze 3-4 lata temu jako o zjawisku okresowym, sezonowym. Teraz praktycznie dwa miesiące byliśmy od niej wolni i to tylko dlatego, że zmieniły się przepisy. Na dobrą sprawę żyjemy w permanentnym okresie tych zjawisk i to jeden z głównych problemów branży poza pandemią. Wciąż problemem pozostaje stopień redukcji pogłowia dzików, natomiast kontynuujemy dobrą współpracę z weterynarią czy bioasekurację. Nie napawa optymizmem, że ASF rozprzestrzenia się w innych krajach UE, np. wschodnie Niemcy. Jeśli nałożymy na to kwestie rynkowe, jak polityka Chin, stawia nas to w bardzo trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że z pasją i umiejętnościami polskiego sektora mięsnego uda nam się z tym skutecznie walczyć - podsumował.