Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS zapytał Grupę Animex o ocenę bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny w Polsce. Otrzymaną odpowiedź opublikował w mediach społecznościowych.

Animex wskazuje, że od kilku tygodni na rynku występuje rosnąca presja słabnącego popytu na mięso, w tym wieprzowinę oraz jej przetwory, a co za tym idzie spadek cen.

- Do kraju napływają większe ilości elementów z zagranicy, które sprzedawane są w cenach niższych od kosztów ich wytworzenia w polskich zakładach. W konsekwencji odbiorcy mięsa w kraju obniżyli ceny jego zakupu do poziomu oferowanego przez zagranicznych dostawców. Polskie zakłady tracąc rentowność nie mogły dłużej utrzymywać cen żywca na obecnym poziomie. Obniżka jaka nastąpiła w zeszłym tygodniu nieco zredukowała straty ponoszone przez ubojnie. Nie pozwoliło to jednak na uzyskanie rentowności - czytamy w cytowanej wypowiedzi spółki.