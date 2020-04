Animex i Agri Plus przekazują sprzęt ochronny do blisko 30 szpitali w Polsce

ETi we współpracy z FM Logistic dostarczyło prawie 3 tony słodyczy do szpitali

Sprzęt został sprowadzony z Chin dzięki współpracy między Animex i Agri Plus, a WH Group. Maseczki, rękawiczki oraz gogle posiadają niezbędne certyfikaty oraz atesty umożliwiające ich wykorzystanie w szpitalach.

- Z ogromną radością możemy zakomunikować przekazanie sprzętu ochronnego po tym, jak w marcu wsparliśmy placówki medyczne dotacjami pieniężnymi. Zdaliśmy sobie sprawę ze skali problemu, jaki wywołał koronawirus, przez co byliśmy otwarci na udzielenie dodatkowej pomocy – mówi Prezes Animex Foods Jacek Dziełak.

Równolegle do podjętych działań, zakład wyrobów pościelowych w Krakowie, należący do spółki Animex, już ponad miesiąc temu przestawił całkowicie swoją produkcję na szycie maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Każdego dnia produkowanych jest 3 tysiące masek bawełnianych, które wspierają lokalne akcje pomocowe oraz zakłady Animex i Agri Plus, a wkrótce trafią również do wybranych jednostek medycznych i opiekuńczych w całej Polsce.

- Środki finansowe, sprzęt ochronny oraz wysokiej jakości żywność, to nasze wsparcie, poprzez które możemy dzisiaj wspomóc walkę z koronawirusem. Jesteśmy dumni z możliwości włączenia się w ogólnokrajową pomoc. Mamy także świadomość z odpowiedzialności za lokalne społeczności, jaka na nas spoczywa – podkreśla Dyrektor Zarządzająca Agri Plus Monika Ejchart.

Przekazywanie wyposażenia jest drugim z etapów wsparcia udzielonego w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2. W kolejnych tygodniach firmy zintensyfikują działania mające na celu zwiększenie ilości przekazywanych produktów spożywczych, które trafiają do osób potrzebujących, w szczególności przebywających na kwarantannach oraz seniorów.

Sprzęt ochronny rozdysponowany przez Animex i Agri Plus trafił do wybranych placówek zlokalizowanych w miejscach powiązanych z aktywnością spółek, zgodnie z ideą

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”, tj. Białystok, Bielsk Podlaski, Brzesko, Drawsko Pomorskie, Ełk, Iława, Kazuń Polski, Kętrzyn, Łęczyca, Łódź, Mońki, Olsztyn, Opole, Ostróda, Poznań, Sokółka, Starachowice, Suwałki, Szamotuły, Szczecin, Świecie, Warszawa, Zamość, Zgierz.