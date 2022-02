Animex podnosi płace w Morlinach. O ile wzrosną pensje?

Od 1 marca 2022 do pracowników zakładu Animex w Morlinach trafi po kilkaset złotych podwyżki płacy zasadniczej. Według przewodniczącego zakładowej Solidarności Krzysztofa Potomskiego, 75 proc. załogi otrzyma co najmniej 300 zł więcej.

Data: 15-02-2022, 12:05

Grupa Animex podnosi płace dla pracowników zakładu w Morlinach. fot. Animex

Animex podnosi płace w Morlinach

Zakładowa komórka NSZZ Solidarność w zakładzie Grupy Animex w Morlinach negocjuje coroczne podwyżki systematycznie od 2011 roku.



Podwyżki obejmą wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. To co najmniej kwota od 230 zł do 400 zł brutto, zależna od oceny stanowiskowej i umiejętności pracownika. Wzrosną również kwoty minimalne i maksymalne w tzw. widełkach płacowych w kategoriach zaszeregowania o około 10%. To spowoduje podwyżkę od 300 zł brutto wzwyż dla około 75% załogi.

Co ważne, nie będzie wykluczeń z podwyżek dla pracowników, którzy otrzymali awanse stanowiskowe lub indywidualne podwyżki.

– W Animex Morliny od 2011 roku co roku nieprzerwanie są skutecznie negocjowane podwyżki płac. Dzięki zapotrzebowaniu chińskiego odbiorcy wieprzowiny oraz sukcesowi produktów naszej marki firma osiąga zyski, z których i my jako pracownicy korzystamy – mówi przewodniczący Solidarności w Animex Morliny Krzysztof Potomski.

Solidarność w Animex Morliny o podwyżkach

Potomski podkreśla, że praca jest bardzo ciężka i jest niesprzyjający mikroklimat związany z wychładzaniem i obróbką termiczną.

- Stąd niezmiennie walczą o podwyżki, bardziej, by utrzymać pracowników i zachęcić do pracy nowych, niż by zdobywać nowe rynki zbytu czy bić rekordy produkcji. Przy 10-procentowym bezrobociu w regionie nie ma chętnych do pracy. Uważamy, że jedyną dostępną opcją są atrakcyjne płace - dodaje.

Według relacji Potomskiego negocjacje trwały krótko. Odbyły się tyko trzy spotkania.

– Mamy dobrą współpracę z pracodawcą, który przestrzega przepisów BHP, daje dobry socjal i prowadzi zdrowy, spokojny dialog. Podczas negocjacji zapisaliśmy także do Związku ponad 40 osób. To najlepszy moment na budowanie naszej siły - dodaje.

Jak negocjowane podwyżki w Animex Morliny?

Przewodniczący Solidarności w Animex Morliny ocenia ponadto, że choć oczekiwania podwyżek były większe, to przy budżecie, jaki był możliwy, podwyżki są o ok. 100 proc. wyższe niż w roku poprzednim. – Takie porozumienie jest do przyjęcia - mówi.

Porozumienie zostało podpisane przez działającą w firmie Solidarność i OPZZ. Co ważne, pracodawca nie wyklucza, że przy dalszej emigracji pracowników z zakładu do innych placówek możliwy jest w ciągu roku powrót do negocjacji.

– Znamy liczbę pracowników, którzy odeszli w roku poprzednim, zobaczymy, czy tegoroczna podwyżka zahamuje ten trend – mówi przewodniczący.