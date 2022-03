Animex pomaga Ukraińcom. Firma przekaże sto ton produktów

Animex Foods oraz Agri Plus podejmują pierwsze działania mające na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy. W przygotowaniu są produkty mięsne, które są kierowane do miejsc pobytu osób przybywających do Polski.

Animex pomaga Ukraińcom przybywającym do Polski. fot. mat. pras.

Animex pomaga Ukraińcom

Animex i Agri Plus zabezpieczyły blisko 100 ton produktów mięsnych, które mogą być transportowane i przechowywane bez wykorzystania lodówek, w tym głównie konserwy i kiełbasy suche. Przetwory będą przekazane przy wsparciu Banków Żywności, z którymi Animex Foods utrzymuje współpracę.

Zakład Animex Foods w Krakowie przystąpił do produkcji kompletów pościelowych przeznaczonych m.in. dla ukraińskich dzieci, poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Przedstawiciele Animex Foods i Agri Plus wspierają także pracowników spółek pochodzących z Ukrainy, a także ich rodziny, w zakresie organizacji pobytu w Polsce, m.in. poprzez współpracę z lokalnymi samorządami.

Animex organizuje pobyt Ukraińców w Polsce

Dodatkową formą pomocy dla obywateli Ukrainy są zbiórki najpotrzebniejszych produktów organizowane przez pracowników Animex Foods i Agri Plus w poszczególnych lokalizacjach.

- W kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji na Ukrainie staramy się monitorować i przewidywać na bieżąco, co w najbliższym czasie może być najbardziej potrzebne uchodźcom kierującym się do Polski. Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami dotkniętymi skutkami zbrojnej agresji na ich kraj - powiedział Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations Grupy Animex.