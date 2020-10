Animex rozpoczął budowę magazynu w Ostródzie (zdjęcia)

Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego dla producenta i eksportera mięsa wieprzowego i drobiowego właśnie ruszyła. W ramach inwestycji Panattoni wybuduje halę magazynową o łącznej powierzchni 10 153 m kw. z czego nieco ponad 330 m kw. przeznaczono na pomieszczenia socjalno-biurowe. Ponad 4500 m kw. zajmą trzy chłodnie, w których temperatura może się wahać w zakresie od 0 do +6 stopni C. Będzie je obsługiwać 8 doków z domkami przeładunkowymi. Na kolejnych 2500 m kw. hali utworzona zostanie mroźnia z temperaturą kontrolowaną na poziomie -22 stopni C. Blisko 2000 m kw. przeznaczono na magazyn suchy. Obiekt oddany zostanie do użytku w pierwszym kwartale 2021 roku.

Marek Foryński, Dyrektor Zarządzający BTS Group w Panattoni przyznaje, że budowa tej inwestycji będzie wyzwaniem:

- Obiekt nie jest duży, ale ma powstać zaledwie w siedem miesięcy. Przy czym, ze względu na branżę to obiekt wymagający. Mamy do czynienia z żywnością więc trzeba pozyskać dla zastosowanych rozwiązań niezbędne certyfikaty, takie jak m.in. HACCP, które będą potwierdzać bezpieczeństwo przechowywanej żywności. Zgodna z normami musi być też izolacja termiczna dostosowana do pomieszczeń chłodniczych branży spożywczej - dodaje.

Nowa realizacja BTS, tym razem dla branży mięsnej, powstanie w Tyrowie pod Ostródą na działce o powierzchni 2,7 hektara. Atutem lokalizacji jest natychmiastowy dostęp do autostrady S7 (Warszawa-Gdańsk), a tym samym portu morskiego w Trójmieście. Gmina Ostróda to dynamicznie rozwijający się region, dysponujący wieloma istotnymi czynnikami z punktu widzenia inwestorów.

Intensywne rozmowy, dotyczące lokalizacji tej inwestycji na terenie Gminy Ostróda trwały już od dłuższego czasu, co komentuje Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas:

- Nowe przedsięwzięcie z pewnością poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy. To już kolejny nakład gospodarczy na terenie gminy, który świadczy o tym, że te obszary są atrakcyjne dla inwestorów, a klimat dla biznesu jest przyjazny. Staramy się być otwarci na przedsiębiorców, nie stwarzać sztucznych problemów, lecz pomagać w każdym stopniu realizacji zadania. Jestem przekonany, że dalsza współpraca będzie przebiegać równie pomyślnie jak do tej pory, gdyż jest to główny element strategii działań prorozwojowych Gminy Ostróda. Proinwestycyjna polityka gminy, sukcesywnie zwiększa zainteresowanie inwestorów jej terenami - dodał.