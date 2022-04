Animex: Rynek konserw wzrósł o 100 procent. Produkujemy na pełnych mocach

Nie przewidujemy zmniejszenia popytu w okresie Świąt Wielkanocnych, tak mocno kojarzących się z wędlinami i mięsem na świątecznych stołach - mówi nam Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations Grupy Animex.

Autor: AT

Data: 15-04-2022, 14:28

ukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations Grupy Animex o wielkanocnym popycie na mięsa i wędliny. fot. PAP/Tytus Żmijewski

Animex o wielkanocnym popycie na mięsa i wędliny

Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations Grupy Animex wskazuje, że producent nie przewiduje zmniejszenia popytu w okresie Świąt Wielkanocnych, tak mocno kojarzących się z wędlinami i mięsem na świątecznych stołach.

- Konsumenci nie będą rezygnować z zakupów, ale zmianie może ulec wybór sklepu, czego głównym powodem mogą być właśnie ceny - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czy napływ już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy do Polski może coś zmienić na rynku mięs i wędlin?

- Szacujemy, że trwający od ponad miesiąca nagły przepływ ludności z Ukrainy do Polski oznacza wzrost liczby konsumentów o około 5%. Już zaobserwowaliśmy zwiększenie sprzedaży mięs oraz wędlin i jesteśmy przekonani, że potrzeby coraz liczniejszej grupy konsumentów będą rosły - dodaje Dominiak.

Animex o dużym popycie na konserwy

Przedstawiciel Grupy Animex przyznaje, że w ostatnich tygodniach konserwy stały się najbardziej pożądanym produktem wśród przetworów o długiej dacie przydatności do spożycia.

- Proszę zwrócić uwagę, że to właśnie ten rodzaj produktu najmocniej kojarzy nam się z trudnymi warunkami, które przecież od 24 lutego obserwujemy na przejściach granicznych, przy dworcach kolejowych i innych punktach, do których trafiają uchodźcy. Według danych Nielsena rodzimy rynek konserw wzrósł o ponad 100% w ostatnich tygodniach, szczególnie w pasie wschodnim. Lider w tej kategorii, marka Krakus, także odnotowała znaczne wzrosty. Obecnie produkujemy i sprzedajemy tyle, na ile pozwalają nam nasze moce produkcyjne - mówi Dominiak.

Animex o pomocy Ukrainie

Od początku konfliktu na terenie Ukrainy obserwujemy ogromny zryw społeczny. Wiele firm, fundacji, a także grup społecznych niesie swoją pomoc Ukraińcom i Ukrainie. Jak to wygląda w Animex?

- Rzeczywiście z ogromnym podziwem obserwujemy jak Polacy celująco zdają egzamin z empatii i z jakim olbrzymim zaangażowaniem zaczęli organizować i włączać się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Nasi wschodni sąsiedzi znaleźli się w sytuacji, której nikt nie chciałby doświadczyć. Dlatego już od pierwszego dnia konfliktu wiedzieliśmy, że musimy udzielić wsparcia osobom dotkniętym działaniami wojennymi. W tym celu zarezerwowaliśmy 100 ton produktów, w tym omawianych wyżej konserw, które zaczęliśmy sukcesywnie wysyłać potrzebującym. W ramach tego projektu współpracujemy między innymi z Bankami Żywności, które wspierają uchodźców znajdujących się w Polsce, ale spora część produktów trafia również bezpośrednio do Ukrainy. Już teraz mogę potwierdzić, iż nie zatrzymamy się na tych 100 tonach. Z kolei nasz krakowski oddział Animex szyjący na co dzień komplety pościelowe, przygotował 500 zestawów dla Ukraińców, którzy nierzadko opuszczają swoje domy tylko z podręcznym bagażem. Animex to obecnie ponad 10 tysięcy pracowników, z czego drugą największą grupę narodowościową stanowią Ukraińcy, dlatego od pierwszego dnia konfliktu uruchomiliśmy specjalny pakiet wsparcia, zarówno dla nich samych, jak i ich bliskich przybywających do Polski. Dzięki naszym relacjom międzynarodowym angażujemy się także we wsparcie procesu relokacji uchodźców przebywających w Polsce, do krajów Europy Zachodniej - podsumował Łukasz Dominiak.