Animex z nowym magazynem o pow. 10 tys. mkw

Nowe centrum magazynowo-dystrybucyjne Animex Foods powstało na działce o powierzchni 2,7 hektara w Tyrowie pod Ostródą. Na powierzchni ponad 10 000 m kw. znalazły się m.in. trzy chłodnie (z temperaturą od 0 do +6 °C), mroźnia z temperaturą kontrolowaną na poziomie -22 °C oraz magazyn suchy. Budynek został przekazany firmie Animex Foods z końcem marca br.

– „Mimo trwającej pandemii i sroższej niż ostatnio zimy, udało się nam go ukończyć w terminie. Obiekt wymagał spełnienia wysokich norm technicznych oraz pozyskania certyfikatów potwierdzających, że przechowywana tutaj żywność będzie bezpieczna. Tego rodzaju wyzwania nie są nam jednak obce. Panattoni specjalizuje się w budowie obiektów typu BTS dla firm z różnych branż, począwszy od producentów baterii do samochodów elektrycznych czy sprzętu AGD, na kolosach handlu internetowego. Jedna trzecia oddanej przez nas do tej pory powierzchni, czyli ponad 3 mln m kw., to właśnie obiekty budowane pod konkretne potrzeby najemców” – tłumaczy Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Najnowsza inwestycja ma wzmocnić dalszy rozwój Animex Foods i poprawić jego konkurencyjność. Firma jest liderem na rynku mięsa wieprzowego, drobiu i przetworzonych produktów mięsnych w Polsce. Należą do niego takie marki jak Krakus, Morliny, czy Berlinki. Od 1999 roku Animex Foods jest częścią międzynarodowego giganta branży spożywczej Smithfield Foods, a od 2013 roku WH Group - największego na świecie producenta wieprzowiny.

- „Nowe centrum magazynowe i dystrybucyjne powstało niedaleko jednego z naszych kluczowych zakładów przetwórczych. Dzięki niemu będziemy mogli zwiększyć możliwości operacyjne pobliskiego zakładu oraz poprawić efektywność łańcucha dostaw. Kluczowa jest bliskość naszych dostawców oraz natychmiastowy dostęp do drogi ekspresowej S7 (Warszawa-Gdańsk), a tym samym portu morskiego w Trójmieście. Zgodnie z przyjętą strategią ok. 30 proc. rocznych przychodów firmy pochodzi z eksportu, realizowanego m.in. do krajów Unii Europejski oraz Wielkiej Brytanii, a także USA czy Wietnamu. czy - wyjaśnia Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations Animex Foods

Inwestycję Panattoni dla Animex Foods komentuje także Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas: - „Bardzo cenimy każdego inwestora na naszym rynku. Dzięki nim region się rozwija i powstają nowe miejsca pracy. Dlatego robimy wszystko, by klimat do biznesu był u nas przyjazny a nasze proinwestycyjne nastawienie pomocne przedsiębiorcom na każdym etapie realizacji inwestycji”.