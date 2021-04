Animex zaszczepi pracowników

Grupa Animex weźmie udział w rządowym programie szczepień.

Spółka szuka obecnie podmiotu medycznego, który przeprowadzi szczepienia.

Animex zaszczepi także pracowników spoza Polski.

Jak poinformowała nas Grupa Animex, w oczekiwaniu na wytyczne oraz szczegóły dotyczące programu, na bieżąco weryfikowane są możliwości techniczne i logistyczne na poziomie wszystkich lokalizacji firmy, celem sprawnego przeprowadzenia całego procesu. Równolegle przedstawiciele spółek prowadzą rozmowy z kilkoma podmiotami medycznymi, które mogłyby potencjalnie wziąć udział w realizacji programu szczepień w zakładach należących do grupy.

Uruchomiane są również działania komunikacyjne skierowane do wszystkich pracowników, w tym także lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi, której celem jest rozwianie pojawiających się wątpliwości związanych ze szczepieniami.

- Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o możliwości realizacji szczepień w zakładach pracy. Jako odpowiedzialny pracodawca, już w tej chwili przygotowujemy się do tego procesu, oczekując jednocześnie na dalsze wytyczne rządu. Dołożymy wszelkich starań aby cały proces szczepień

w zakładach należących do grupy odbył się najszybciej jak będzie to tylko możliwe i objął swoim zakresem jak najszerszą grupę pracowników – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public

i Government Relations Smithfield Polska

Ochrona zdrowia pracowników i uzyskanie odporności zbiorowej wśród załóg, to zdaniem przedstawiciela spółki, klucz do pokonania pandemii. W tym kontekście ważne jest również to, aby bez zbędnych przeszkód mogli być objęci programem szczepień również obywatele innych Państw wykonujących swoje obowiązki służbowe na terenie zakładów.