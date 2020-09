Anna Olewnik-Mikołajewska na EEC 2020: Trend roślinny to szansa dla branży mięsnej

Prezes Grupy Olewnik wskazała, że z perspektywy wytwórcy produktów mięsnych i roślinnych klienci w dobie pandemii koncentrują się na najbardziej podstawowych zakupach.

- Widzimy, że ograniczają większe wydatki w czasie, co spowodowane jest spadkiem wynagrodzeń i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Kupują w bardziej świadomy i przemyślany sposób. Jeszcze ważniejszy niż do tej pory stał się stosunek jakości do ceny, kupujemy mniej i rozważniej. Zyskują lokalne i regionalne produkty, a także marki, do których konsumenci mają zaufanie i które oferują jakościowe produkty za rozsądną cenę – wyliczała podczas debaty Anna Olewnik-Mikołajewska.

Prelegentka podkreśliła, że duże znaczenie dla konsumenta ma obecnie łatwość i bezpieczeństwo dokonywania zakupów.

- W sektorze spożywczym nastąpił skokowy wzrost zakupów w internecie z różną opcją dostawy: bezpośrednio do domu lub z odbiorem w sklepie. Kolejną ważną zmianą jest to, że konsumenci zwiększyli częstotliwość dokonywania zakupów w sklepach typu dyskont. Podczas pandemii Polacy docenili też lokalne sklepiki osiedlowe. Rosnący trend gotowania w domu stwarza wyzwania i możliwości dla marek - dodała.

W ocenie prezes Grupy Olewnik zmiana nastrojów polskich konsumentów ma przełożenie na jakość i ilość dokonywanych zakupów.

- Pomimo powszechnego poczucia wracania do normalności, rynek zmienił się nieodwracalnie. Obserwujemy powstanie nowego segmentu konsumentów. Są to osoby najbardziej dotknięte ekonomicznie pandemią, które będą mniej skłonne do płacenia premii za produkty markowe lub z wartościami dodanymi. Nowy konsument będzie szukał rozsądnej ceny oraz przemyślanych łatwych i bezpiecznych zakupów. Następuje także spłycenie postaw proekologicznych - mówiła.

W drugiej serii pytań Anna Olewnik-Mikołajewska opowiedziała o wejściu jej firmy w segment produkcji roślinnej.

- Dopiero zaczynamy, ale uważam, że jest obecnie przyzwolenie konsumenta na to, aby zastępować białko zwierzęce białkiem roślinnym. Według raportu Roślinnie Jemy już 3,2 mln polaków nie je mięsa, a 40 proc. sięga po jego zamienniki. Konsumenci w swoich wyborach doszukują się wartości, chcą rozwiązań etycznych i urozmaicających dietę. Dla branży mięsnej jest to szansa, którą powinniśmy wykorzystać na dywersyfikację swojej oferty tak, żeby konsument świadomy, który stawia na urozmaicone odżywianie mógł skorzystać z naszej oferty. Powinniśmy szukać innowacji w produktach mięsnych, mięsno-roślinnych i roślinnych - wskazała.

W ocenie prezes Grupy Olewnik pandemia nie zatrzyma trendu roślinnego.

- Myślę, że wręcz go przyspieszy nie tylko ze względów proekologicznych, ale i finansowych. Trudno ukryć, że pozyskanie białka roślinnego jest tańsze. Zauważamy, że na półkach jest coraz więcej produktów mięsno-roślinnych używanych jako zamienników mięsa. Badania i trendy wyraźnie mówią, że klient jest otwarty i zainteresowany tą kategorią produktową - podsumowała.