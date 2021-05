Anna Olewnik: Trend na niejedzenie mięsa będzie się pogłębiał

- Monitorując trendy konsumenckie, wiedzieliśmy, że naszą branżę prędzej czy później czeka wprowadzenie do oferty zamienników mięsa - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik.

Anna Olewnik-Mikołajewska wskazuje, że firma strategicznie przygotowywała się do odpowiedniego momentu na wprowadzenie do oferty zamienników mięsa. fot. mat. pras.

Prezes Grupy Olewnik wskazuje, że wejście branży mięsnej w trend roślinny było nieuniknione.

Według Anny Olewnik-Mikołajewskiej trend na niejedzenie mięsa będzie rósł w siłę.

Jak dodaje nasza rozmówczyni, branża mięsna nie może ignorować zmian zwyczajów żywieniowych Polaków.

Jak mówi nam Anna Olewnik-Mikołajewska, pomysł na produkcję zamienników pojawił się w firmie już kilka lat temu.

- Stale monitorujemy trendy konsumenckie, prowadzimy badania i obserwujemy, jak zmieniają się preferencje żywieniowe Polaków. Wiedzieliśmy więc, że naszą branżę prędzej czy później czeka wprowadzenie do oferty zamienników mięsa. Według CBOS, w 2000 roku do niejedzenia mięsa przyznawał się 1 proc. procent dorosłych Polaków, dziś - już ponad 3 proc. I trend ten będzie się pogłębiał – zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, bo to tam odsetek zadeklarowanych wegetarian i wegan jest zdecydowanie największy. Według różnych danych sięga nawet ponad 20 proc. - dodaje.

Zamienniki mięsa - strategiczny ruch

Prezes Grupy Olewnik wskazuje, że firma stopniowo i strategicznie przygotowywała się do odpowiedniego momentu na wprowadzenie do oferty zamienników mięsa.

- Mówimy tu o przygotowaniach zarówno w zakresie opracowania produktów, ich wsparcia marketingowego wraz ze strategią sprzedażową, jak i odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. Efektami tej pracy są produkty marki Olewnik w linii Roślinne Smaki. Mamy świadomość, że dzięki takim wyrobom nie tylko otwieramy się na nowe grupy odbiorców, ale także bierzemy udział w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w wyznawane przez nas wartości - dodaje.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że Grupa Olewnik stale rozbudowuje park maszynowy, co związane jest m.in. z projektem realizowanym przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Olewnik inwestuje roślinnie

- Jego celem jest opracowanie funkcjonalnych, mięsno-roślinnych i roślinnych produktów oraz wdrożenie autorskich metod ich wytwarzania. Inwestycja ta jasno pokazuje kierunek rozwoju oferty marki Olewnik oraz naszego podejścia do produktów roślinnych. Jestem przekonana, że wyroby te stanowić będą nieodłączną część oferty wiodących zakładów mięsnych w Polsce. Zresztą wystarczy spojrzeć na sklepowe półki, by przekonać się, że już teraz tak jest - mówi.

Anna Olewnik-Mikołajewska podaje dane, według których już dziś co trzeci Polak jest otwarty na spróbowanie roślinnych zamienników mięsa, a ponad 68 proc. deklaruje, że jedząc poza domem wybierają dania bezmięsne.

- Liczby te mówią same za siebie i trudno jest ignorować zmiany w zwyczajach żywieniowych. Dlatego też stale pracujemy nad rozwojem i rozbudową oferty w tym zakresie. A produkty, które już oferujemy, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród konsumentów, co stanowi dla nas dodatkowy, pozytywny impuls do jeszcze cięższej pracy - podsumowuje.