Anna Olewnik: Trend roślinny nie zagrozi produkcji mięsa

- Zmiany trendów postrzegamy jako szansę, a nie jako zagrożenie. Według nas trend roślinny to korzystna tendencja, która nie zagrozi produkcji wyrobów mięsnych - mówi nam Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 15-06-2021, 11:54

Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik pozytywnie ocenia trend na roślinne zamienniki mięsa. fot. mat. pras.

Choć Grupa Olewnik mocno inwestuje w obszarze zamienników mięsa, nie zamierza rezygnować z produkcji wyrobów wędliniarskich.

Choć trend roślinny w jakimś stopniu odbierze firmom mięsnym ich dotychczasowych konsumentów, aby był to zauważalny odpływ, musi minąć jeszcze wiele lat.

Olewnik zapewnia, że roślinny kierunek rozwoju portfolio produktowego spółki będzie postępował.

Anna Olewnik-Mikołajewska wskazuje, że, choć Grupa Olewnik mocno inwestuje w obszarze zamienników mięsa, nie zrezygnuje z produkcji wyrobów wędliniarskich.

Olewnik nie rezygnuje z mięsnego DNA

- To ona od 30 lat stanowi i stanowić będzie w przyszłości najważniejszą część naszego biznesu. I to ona jest najmocniej zakorzeniona w DNA marki Olewnik. Stale opracowujemy więc nowe mięsne koncepty produktowe. Tworzymy kolejne wyroby wędliniarskie, które nie wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych, rozwijamy gamę mięsnych przekąsek. Szczycimy się też faktem, iż nasze trzy produkty – Kabanosy Staropolskie, Kiełbasa Krakowska Staropolska i Myśliwska Staropolska – oznaczone są unijnym niezwykle cennym znakiem „Gwarantowana Tradycyjna Specjalności”. To potwierdzenie tradycyjnego składu i metody produkcji tych kiełbas, którym legitymujemy się jako jedna z niewielu marek wędliniarskich na polskim rynku - dodaje.

Prezes Grupy Olewnik postrzega zmiany trendów jako szansę, a nie zagrożenie.

Trend roślinny nie zagrozi branży mięsnej?

- Według nas to korzystna tendencja, która nie zagrozi produkcji wyrobów mięsnych. Z pewnością w jakimś stopniu odbierze firmom mięsnym ich dotychczasowych konsumentów, ale wydaje się, że żeby był to zauważalny odpływ, musi minąć jeszcze wiele lat. Naszą misją jest produkcja dobrego jedzenia – to nasz nadrzędny cel. I tym dobrym jedzeniem chcemy odpowiadać na potrzeby konsumentów reagując również na fakt, iż te potrzeby stale się zmieniają - mówi.

Anna Olewnik-Mikołajewska nie ukrywa, że jej firma widzi duży potencjał w zamiennikach mięsa.

- Pozwolą nam m.in. na rozwijanie kolejnych kanałów dystrybucji i poszerzenie grona odbiorców marki Olewnik. Dlatego już dziś mogę zapewnić, że roślinny kierunek rozwoju portfolio produktowego będzie u nas postępował – z korzyścią dla klientów i dla środowiska naturalnego, o które jako polska, rodzinna firma, dbamy nieprzerwanie od 30 lat - podsumowała.