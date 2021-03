Anna Skowrońska, Zielenica: Przebijam szklany sufit w branży rybnej

Gospodarstwo Rybackie Zielenica jest firmą o korzeniach rodzinnych założoną w 2001 roku we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. To właśnie tam rozpoczęła się przygoda z hodowlą pstrąga Anny Skowrońskiej.

- Moi rodzice pochodzący z Olsztyna całe swoje dorosłe życie zawodowe spędzili pracując w akwakulturze. To nigdy nie była praca od 9 do 16, lecz filozofia życiowa całej naszej rodziny. Spacery pośród stawów, całodobowe rozmowy, przyjaciele rodziców też pracujący w branży. Wybór studiów na wydziale ekonomii, a nie na wydziale rybactwa był wyrazem buntu. Po kilkuletniej praktyce w korporacjach, po namowach byłego męża, wróciłam do pracy w firmie rodzinnej. Niedługo potem zmarł mój tata i w wieku 29 lat odziedziczyłam „jego buty" - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przebijając szklany sufit

Nasza rozmówczyni przyznaje, że od początku jej celem było budowanie marki „Zielenica” jako najlepszego dostawcy pstrąga na rynku Horeca.

- W kolejnych latach moim celem był rozwój w branży rybnej zgodnie z aktualnymi trendami. Reagowanie na potrzeby rynku. Przebijam szklany sufit, zarówno jako kobieta w tym biznesie, a także jako menedżer szukający możliwości rozwoju rynku pstrąga. Stąd wprowadzenie na rynek pstrąga złocistego oraz pstrąga bio. Mam bardzo dużo pomysłów, widzę masę nisz rynkowych i miejsca dla nowych produktów. Zielenica to mała wioska i mała społeczność. Wszyscy zatrudnieni pochodzą z okolic. Znamy swoje słabe i mocne strony. Tworzymy grupę chętnie z sobą pracujących ludzi - dodaje.

Co obecnie znajduje się w asortymencie Zielenicy?

- Zaczynaliśmy kilka lat temu z dwoma produktami. Dziś mamy kilkanaście indeksów. Moja filozofia zarządzania jest prosta: kilka stabilnych nóg. Gdy jedna zawiedzie, pozostałe mają za zadanie utrzymać rentowność. Nasze nogi to: rynki surowcowe, sprzedaż pstrąga na rynki nowoczesne oraz sprzedaż narybku pstrąga do dalszych zarybień - mówi właścicielka Zielenicy.

Duże sieci - nowy etap