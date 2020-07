Anna Tukalska, PAIH: Jaja, warzywa i drób to towary deficytowe w Singapurze

Anna Tukalska, przypomina, że singapurski rząd ogłosił na początku kwietnia 2020 dywersyfikację źródeł dostaw towarów rolno-spożywczych.

- W decyzji tej chodziło o co najmniej kilkumiesięczne zabezpieczenie dostaw w sektorze, w tym poszukiwanie nowych/alternatywnych ścieżek dostaw żywności do Singapuru. Pośród towarów deficytowych oprócz m.in. jajek, mrożonych i puszkowanych warzyw czy mrożonych owoców morza pojawił się również mrożony drób - dodaje.

Ekspertka zauważa wzrost zainteresowania polskim mięsem w Singapurze.

- Od kwietnia toczą się rozmowy pomiędzy polskimi producentami mięsa drobiowego a singapurskimi dystrybutorami w sektorze. Intensywność rozmów zwiększyła się w czerwcu i liczymy na pierwsze zamówienia. Pojawiają się również kolejne zapytania o produkty mięsne przetworzone - mówi.

Tukalska, obserwując zapytania i negocjacje biznesowe do Singapuru, ocenia perspektywy dla eksportu polskiego mięsa jako "dynamicznie się rozwijające".

- Obecnie zainteresowaniem cieszy się mrożony drób. I tutaj zapytania są o całego kurczaka (raczej małego - 0,8 kg ale nie większego niż 1,4 kg), a także nóżki ze skórą/bez skóry czy skrzydełka. Padły wcześniej wspomniane pierwsze pytania o mięso przetworzone (puszkowane) i oczywiście wieprzowinę, która jest na drugim miejscu pod względem popularności spożycia mięsa w Singapurze zaraz po drobiu - mówi.

W ocenie naszej rozmówczyni rynek singapurski może być ciekawą opcją dla polskiego producenta w sektorze spożywczym z paru względów.

- Eksport do Singapuru daje możliwość wejścia na sąsiednie rynki azjatyckie (m.in. Malezja, Indonezja czy Wietnam). Z tego też powodu Singapur nazywany jest Bramą do Azji. Dużo singapurskich dystrybutorów jest zarejestrowanych w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej (SEA countries) i wykorzystuje atrakcyjność geograficznego położenia wyspy do dalszej redystrybucji produktu. Nie bez powodu również Singapur jest drugim na świecie, po Szanghaju, portem licząc ilość przeładunku towaru w skali roku. Ponadto w związku z faktem, że Singapur importuje około 90 proc. żywności, niejako jest zależny od zagranicznego producenta w sektorze spożywczym. Dodam, że to tutaj odbywają się największe w Azji Południowo-Wschodniej targi spożywcze - Food & Hotel Asia. Produkt polski jest również odbierany pozytywnie. Singapurski Minister Handlu i Inwestycji Chan Chun Sing przywitał pierwsze kontenery z polską żywnością, które przypłynęły do portu singapurskiego na początku czerwca, a więc są powody do zainteresowania rynkiem spożywczym w Singapurze - wskazuje.

Więcej o szansach dla eksportu polskiego mięsa do Singapuru w tekście "Singapur: Eksportowa szansa nie tylko dla polskiego drobiu".