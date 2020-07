Anna Tukalska, PAIH: Singapurczycy pytają o polską wieprzowinę i przetwory mięsne

KRD-IG: Dopuszczenie kolejnych polskich zakładów drobiarskich na rynek Singapuru to kwestia czasu

Anna Tukalska przypomina, że w grudniu 2019 w związku z panująca ptasią grypą (H5N8) w obrębie polskiego miasta Uścimów instytucja Singapore Food Agency - SFA (odpowiednik polskiego Głównego Instytutu Weterynarii) nałożyła tymczasowy zakaz importu drobiu z Polski do Singapuru.

- Konsekwencją dywersyfikacji źródeł dostaw przez rząd singapurski było złagodzenie przez SFA 14 kwietnia regulacji prawnych dotyczących polskiego drobiu, oczywiście tylko wobec zakładów drobiarskich już wcześniej zaakceptowanych drogą administracyjną przez SFA. Zakłady zidentyfikowane przez SFA, znajdujące się w promieniu powyżej 10 km od ogniska ptasiej grypy, dostały zielone światło na eksport do Singapuru. 9 czerwca nastąpiło kolejne złagodzenie przepisów SFA wobec polskiego drobiu. Czekamy obecnie na szczegóły oraz na podjęcie kroków po stronie GIW-u - mówi.

Tukalska wskazuje, że w przypadku mięsa wieprzowego afrykański pomór świń i restrykcje związane z tą chorobą są dla polskiego producenta hamulcem do rozpoczęcia eksportu.

- Restrykcyjne środki, jakie muszą być podjęte w stosunku do zwierząt przeznaczonych na eksport do Singapuru wciąż postrzegane są jako kosztowne i uciążliwe w oczach polskiego producenta (m.in. częsty pomiar temperatury zwierzęcia). Uprawnione polskie zakłady wieprzowe obecnie czekają na kolejne (ostatnie było w roku 2017) złagodzenie przepisów przez SFA, odstąpienie od restrykcji i uznanie zasad regionalizacji. Rozmowy w tej sprawie toczą się na szczeblu rządowym i czekamy już na decyzję. Biorąc pod uwagę ostatnią dynamikę podejmowania decyzji przez SFA liczymy na szybką i pozytywną reakcję, tak jak to się odbyło w przypadku drobiu - wskazuje.

Według listy na stronie Singapore Food Agency obecnie dopuszczonych na tamtejszy rynek jest 10 zakładów wieprzowych i 14 drobiarskich.

Anna Tukalska zaznacza, że nie ma limitu ilości zakładów eksportowych, które mogą być dopuszczone przez SFA.

- Z obserwacji oraz doświadczenia we współpracy z singapurskimi dystrybutorami oraz przedstawicielami SFA zauważam otwartość i chęć poznawania nowych producentów mięsa z Polski. Rozmowy obecnie toczą się w sektorze mięsa wołowego. Zarówno Polska, jak i poszczególne 10 polskich zakładów jest w trakcie aplikacji o zezwolenie (odpowiednio) na eksport wołowiny oraz akredytację eksportową. Nie mam informacji o rozmowach w innych sektorach mięsnych - dodaje.