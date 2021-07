Antybiotyki - ich zużycie spada, ale wciąż są potrzebne (wywiad)

- Cały sektor weterynaryjny w Europie od lat już dąży do redukcji użycia antybiotyków, ale nie można zapominać, że w leczeniu zarówno ludzi, jak i zwierząt są one potrzebne i nie można pozbawiać lekarzy i hodowców skutecznych narzędzi walce z wieloma chorobami - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Radosław Knap, sekretarz generalny Polprowet.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 27-07-2021, 08:03

Radosław Knap: Cały sektor weterynaryjny w Europie od lat już dąży do redukcji użycia antybiotyków. fot. PTWP

W Polsce coraz więcej hodowców ogranicza użycie antybiotyków. To dobry kierunek - ocenia branża.

Producenci edukują hodowców i lekarzy weterynarii, aby używali antybiotyków tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne.

Branża przypomina jednocześnie, że antybiotyki wciąż są potrzebne i nie można pozbawiać lekarzy i hodowców skutecznych narzędzi walce z wieloma chorobami.

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: W powszechnej opinii stosowanie leków weterynaryjnych w produkcji żywności jest zbyt duże. Co mówią na temat dane producentów?

Radosław Knap, sekretarz generalny Polprowet: Liczba ludności na świecie nieustannie rośnie. Wraz z nią rozwijają się czynniki chorobotwórcze, w tym postępująca antybiotykooporność. Stąd wykorzystanie nowych, skutecznych leków przy produkcji żywności wydaje się konieczne w celu ustabilizowania hodowli i zachowania dobrostanu zwierząt na wysokim poziomie. W przypadku, gdy zabraknie odpowiednich leków, produkcja żywności w wymiarze koniecznym do odpowiedniego zaopatrzenia ludności może nie być możliwa. Tym samym przemysł weterynaryjny stoi pod dużą presją zapewnienia dostępności leków będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby zdrowotne. Dlatego efektywne funkcjonowanie przemysłu weterynaryjnego jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było opracowywanie nowych leków weterynaryjnych.

Leki weterynaryjne konieczne dla zdrowia publicznego

W badaniach Komisji Europejskiej wykazano, że nowe leki weterynaryjne są warunkiem koniecznym dla zachowania zdrowia publicznego. W koncepcji #jednozdrowie mówimy zatem zarówno o zdrowiu zwierząt, dla których będzie dostępnych więcej skuteczniejszych opcji terapeutycznych, a także o zdrowiu ludzi poprzez ograniczenie rozprzestrzenienia się czynników chorobotwórczych od zwierząt, także poprzez jedzenie. Ważny jest też wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ingerencji leków weterynaryjnych, zwłaszcza tych wykorzystywanych w hodowlach produkujących mięso.

Jako branża dostarczająca te produkty ściśle współpracujemy z lekarzami weterynarii i zachęcamy hodowców do stosowania szczepionek, innych nowoczesnych form prewencji prozdrowotnej oraz racjonalnego używania antybiotyków – czyli tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Dzięki temu wszyscy będziemy zdrowsi, a leki będą miały szanse zachować dłużej skuteczność.

Sprzedaż antybiotyków w Europie spada

Szczęśliwie ostatnie dane za lata 2011- 2018 wskazują, że trend sprzedaży, a wiec użycia antybiotyków w weterynarii, jest w całej Europie malejący, ich sprzedaż w tym okresie spadła aż o blisko 35 proc. Także w Polsce coraz więcej hodowców ogranicza użycie antybiotyków. To dobry kierunek. Dzięki tej strategii i wdrożeniu nowych regulacji unijnych producenci żywności będą mogli stosować lepsze leki, a przez to efektywniej produkować żywność. Brak postępu w farmacji weterynaryjnej zagraża bowiem możliwościom produkcyjnym żywności. Dodatkowo ułatwienie dystrybucji pozwoli na obniżenie kosztów po stronie producentów żywności. W konsekwencji zmiany, o które zabiegamy mogą poprawić konkurencyjność sektora produkcji żywności i rolniczego w Polsce.

Polprowet zamierza edukować w obrębie odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych. Kto będzie adresatem tych działań edukacyjnych i w jakiej formie będą one prowadzone?

Zależy nam, aby nie tylko lekarze weterynarii wiedzieli, że firmy naszego sektora cały czas dostarczają nowatorskie rozwiązania technologiczne monitorujące kondycję zwierząt, narzędzia diagnostyczne, szczepionki i inne preparaty, które mają na celu zachowanie dobrostanu i zdrowia zwierząt. Mówimy tu zarówno o zwierzętach domowych, jak i produkcyjnych.

Branża weterynaryjna stawia na edukację i dialog

Dlatego będziemy prowadzić dialog z organizacjami skupiającymi hodowców, lekarzy weterynarii, sympatyków zwierząt i podejmować działania edukacyjne podczas webinarów czy konferencji. Planujemy szerszą niż dotąd komunikację na ten temat. Zgodnie ze stanowiskiem FVE i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lekarze weterynarii są ważnym ogniwem w rozwiązaniu problemu lekooporności i należy ich wspierać w tym zakresie. Edukacja i opracowywanie standardów w zakresie odpowiedzialnego stosowania określonych typów leków weterynaryjnych leży w naszym wspólnym interesie.

Czy w zakresie działań edukacyjnych na temat odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych Polprowet zamierza współdziałać także z branżą mięsną, jej organizacjami, producentami?

Jesteśmy otwarci na współpracę z branżą mięsną i zachęcamy wszystkich do wspólnego zaangażowania się w działania mające na celu walkę ze stereotypami i realizację idei #jednozdrowie oraz ograniczania lekooporności. Warto też prowadzić dialog na temat nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych oraz prewencyjnych w leczeniu zwierząt dostarczanych między innymi przez firmy zrzeszone w Polprowet. W naszej ocenie zarówno lekarze weterynarii, jak i hodowcy i szerzej cała branża mięsna powinna być żywo zainteresowana takimi działaniami.

Sektor weterynaryjny w Europie dąży do redukcji użycia antybiotyków

Cały sektor weterynaryjny w Europie od lat już dąży do redukcji użycia antybiotyków, ale nie można zapominać, że w leczeniu zarówno ludzi jak i zwierząt są one potrzebne i nie można pozbawiać lekarzy i hodowców skutecznych narzędzi walce z wieloma chorobami. Lekarze przecież wiedzą jak należy korzystać z tych środków – czyli z zachowaniem określonych norm i okresów karencji. Badania AnimalhealthEurope na 6 tys. obywateli krajów Europy, w tym w Polsce pokazały, że ponad 54 proc. konsumentów nie wie, że istnieją okresy karencji, dzięki które minimalizują możliwość utrzymywania się pozostałości leków w mięsie. Z kolei 51 proc. osób nadal myśli, że zwierzęta gospodarskie otrzymują antybiotyki, aby sprawić by rosły szybciej, chociaż antybiotyki są zakazane w Europie do promocji wzrostu. Dzięki współpracy w zakresie informowania społeczeństwa na temat aktualnych standardów postępowania i norm prawnych będziemy mogli łatwiej poradzić sobie z mitami.

Co dla branży oznacza "wyjęcie" leków weterynaryjnych z Prawa Farmaceutycznego? Dlaczego branża walczy o sprzedaż leków OTC przez internet? Odpowiedzi na te pytania w pełnej wersji rozmowy w Strefie Premium: Radosław Knap, sekretarz generalny Polprowet (wywiad)