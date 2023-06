W dochodzeniu Biura Dziennikarstwa Śledczego (BIJ) w Wielkiej Brytanii, wykazano, że główny dostawca mrożonych kurczaków do supermarketów Lidl, Asda i Iceland w Wielkiej Brytanii może zaopatrywać się w drób z antybiotykami krytycznymi dla zdrowia ludzkiego. Chodzi o polskiego giganta mięsnego, do którego zwróciliśmy się z prośbą o komentarz.

Dziennikarze śledczy ustalili, że polska firma mięsna SuperDrob, pozyskuje kurczaki z ferm stosujących antybiotyki fluorochinolonowe, które są często stosowane w leczeniu poważnych zakażeń salmonellą u ludzi.

Naukowcy zwracają uwagę na ryzyko rozwoju oporności na antybiotyki przez potencjalnie śmiercionośne bakterie.

Ponoć wykryto bakterie oporne na fluorochinolony w próbkach odpadów pobranych z polskich ferm drobiu, które podobno dostarczały SuperDrob.

SuperDrob podał, że leki są w użyciu, ale firma ma twarde zasady, aby zapewnić, że są one używane tylko w uzasadnionych przypadkach i "stosuje się je pod nadzorem lekarzy weterynarii".

- Przestrzegamy surowych zaleceń krajowych oraz unijnych - podkreślił w rozmowie z portalspozywczy.pl, Adam Jarczyński, dyrektor ds. komunikacji i PR w grupie SuperDrob.

Antybiotyki fluorochinolonowe w drobiu

Jak podaje The Guardian, dziennikarze śledczy ustalili, że polska firma mięsna SuperDrob, pozyskuje kurczaki z ferm stosujących antybiotyki fluorochinolonowe, które są często stosowane w leczeniu poważnych zakażeń salmonellą u ludzi.

Podawanie antybiotyków zwierzętom jest przedmiotem coraz większej kontroli, ponieważ naukowcy zwracają uwagę na ryzyko rozwoju oporności na antybiotyki przez potencjalnie śmiercionośne bakterie, co oznacza, że ​​leki mogą już nie działać w leczeniu infekcji u ludzi - czytamy w artykule brytyjskiej gazety.

Jak dodano, rosną obawy, że hodowcy, którzy podają swoim zwierzętom te niezwykle ważne antybiotyki, mogą przyczynić się do powstania problemu.

Śledztwo dziennikarskie wokół SuperDrobu

SuperDrob jest jednym z czołowych producentów drobiu w Polsce, a ponad 50% jego przychodów pochodzi z eksportu - zaznacza "The Guardian".

Według wywiadów przeprowadzonych przez BIJ, trzy źródła, w tym rolnik dostarczający kurczaki do SuperDrob i weterynarz obsługujący fermy zaopatrujące, potwierdziły, że stosowano antybiotyki fluorochinolonowe. Nie ma w tym nic niezgodnego z prawem, ale testy przeprowadzone przez BIJ, nadzorowane przez naukowca z Uniwersytetu Oksfordzkiego, wykryły w maju bakterie oporne na fluorochinolony w próbkach odpadów pobranych z wielu polskich ferm drobiu, które podobno dostarczały SuperDrob.

SuperDrob - twarde zasady stosowania antybiotyków

Jak odnosi "The Guardian", SuperDrob podał, że leki są w użyciu, ale firma ma twarde zasady, aby zapewnić, że są one używane tylko w uzasadnionych przypadkach i "stosuje się je pod nadzorem lekarzy weterynarii". Firma poinformowała również, że ogranicza stosowanie antybiotyków fluorochinolonowych i wycofa je do 2025 r.

Chociaż antybiotyki fluorochinolonowe są legalne do stosowania na fermach kurczaków w Wielkiej Brytanii i UE pod nadzorem weterynaryjnym, ich stosowanie jest obecnie ściśle kontrolowane przez organy regulacyjne i nie wolno ich stosować profilaktycznie u zdrowych zwierząt. SuperDrob powiedział, że jego polityka nie zezwala na stosowanie antybiotyków w celach profilaktycznych, a takie zachowanie jest również zabronione dla dostawców SuperDrob - czytamy w "The Guardian".

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował brytyjskie medium, że profilaktyczne – czyli zapobiegawcze – stosowanie antybiotyków nie jest w Polsce powszechną praktyką.

SuperDrob: aktualizujemy i skutecznie stosujemy wewnętrzne procedury

Redakcja portalspozywczy.pl także poprosiła o komentarz polską spółkę.

- Przestrzegamy surowych zaleceń krajowych oraz unijnych - podkreślił Adam Jarczyński, dyrektor ds. komunikacji i PR w grupie SuperDrob. - Najwyższa jakość oferowanych przez nas produktów, zadowolenie naszych klientów oraz dobrostan zwierząt są dla nas najważniejsze w naszej pracy. Cały czas aktualizujemy i skutecznie stosujemy wewnętrzne procedury, często z większą intensywnością niż jest to wymagane w przepisach polskich i unijnych - dodał.

Sieci handlowe zapewniają o bezpieczeństwie drobiu

Na łamach "The Guardian", do sprawy dziennikarskiego śledztwa odniosły się także sieci handlowe, do których dostarcza SuperDrob.

Asda podała, że ​​wszystkie jej importowane mrożone produkty drobiowe przeszły rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa i jakości.

Firma Iceland Foods poinformowała, że ​​zabroniła swoim dostawcom profilaktycznego stosowania antybiotyków, które są kluczowe w leczeniu chorób u ludzi.

Lidl potwierdził również, że jego dostawcom zakazano stosowania antybiotyków jako środka zapobiegawczego.

Epidemia salmonelli w Wielkiej Brytanii

W 2020 r. władze UE i Wielkiej Brytanii łączyły zakłady mięsne i farmy SuperDrob ze źródłem wybuchu epidemii salmonelli w Wielkiej Brytanii, która zainfekowała ponad 400 osób. BIJ w swoim śledztwie przyjrzało się sekwencjom genetycznym bakterii odpowiedzialnych za wybuch epidemii i stwierdzono, że większość była oporna na fluorochinolony, a w niektórych przypadkach próbki okazały się również odporne na wiele leków, co jeszcze bardziej utrudnia leczenie infekcji.

SuperDrob poinformował "The Guardian", że w momencie wybuchu epidemii branża była nadzorowana przez państwo, ale wprowadzono własny system zwalczania salmonelli, opracowany przez specjalistów z działu chorób drobiu i jakości. Firma podała, że zmieniono również umowy ze swoimi hodowcami, aby zapewnić, że systemy te będą działać w ich obiektach. Od marca 2021 r. w jej produktach nie wykryto podobnych przypadków.

- Opisana sytuacja sprzed kilku lat została już wyjaśniona, a spółka wprowadziła skuteczne działania kontrolne oraz procedury sanitarne - potwierdził w rozmowie z portalspozywczy.pl, Adam Jarczyński.

